Liga Mistrzów

2021-11-24 21:00 | Stadion: Etihad Stadium | Widzów: 52030 | Arbiter: Daniele Orsato Manchester City Paris Saint-Germain FC 2 1 DO PRZERWY 0-0 R. Sterling 63' Gabriel Jesus 76' K. Mbappé 50'

Przed pierwszym gwizdkiem żadna ze stron nie była pewna awansu do 1/8 finału Champions League. Nawet gdyby było inaczej, i tak starcie na Etihad Stadium uchodziłoby za szlagier 5. kolejki gier grupowych. Naprzeciw siebie stanęły bowiem dwie potęgi światowego futbolu.



We wrześniowym starciu obu drużyn górą byli paryżanie. Na własnym obiekcie wygrali 2-0 po trafieniach Idrissy Gueye i Lionela Messiego.



Tym razem od pierwszych minut dominowali "The Citizens", tyle że do przerwy nie zdołali udokumentować przewagi bramkami. Najbliżej zdobycia gola był Riyad Mahrez. Jego groźne strzały dwukrotnie bronił jednak Keylor Navas, a raz ofiarnym blokiem uratował swój zespół Achraf Hakimi.

Ekipa PSG miała w pierwszej odsłonie mnóstwo szczęścia. Wie o tym najlepiej Presnel Kimpembe, który w innej sytuacji wybił piłkę z linii bramkowej. Z kolei po uderzeniu Ilkaya Gundogana futbolówka trafiła w słupek.



Skoro gospodarze nie wykorzystali swoich szans, to krótko po przerwie wynik spotkania otworzyli goście. Po szybkiej wymianie podań piłka trafiła do Kyliana Mbappe, a ten z okolic pola bramkowego przymierzył nie do obrony. Futbolówka przeleciała między nogami Edersona i ugrzęzła w siatce.

MC - PSG. Mbappe uczcił jubileusz

Mbappe rozgrywał 50. mecz w Champions League (29 goli i 18 asyst!). Dokonał tego w wieku 22 lat i 339 dni. Młodszym zawodnikiem z taką liczbą gier na koncie był tylko Cesc Fabregas, który miał wówczas 22 lata i 331 dni.



Paryżanie nie cieszyli się jednak prowadzeniem długo. W 62. minucie Navas obronił instynktownie strzał z bliskiej odległości Kyle'a Walkera, ale chwilę potem piłkę skierował do jego bramki Raheem Sterling.



Kiedy doskonałą okazję bramkową zmarnował Neymar, wydawało się, że PSG ponownie dochodzi do głosu. Tymczasem drugiego gola dla drużyny Josepa Guardioli zdobył uderzeniem "po koźle" Gabriel Jesus. Tym samym zapracował na miano pierwszoplanowej postaci spotkania - to bowiem on asystował wcześniej przy golu Sterlinga.

Do 1/8 finału LM awansowały oba zespoły. To efekt wyjazdowej wygranej RB Lipsk z Club Brugge. Te drużyny walczą już tylko o Ligę Europy.





Manchester City - PSG 2-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Mbappe (50.), 1-1 Sterling (63.), 2-1 Gabriel Jesus (76.)



2 1 Manchester City Paris Saint-Germain FC Moraes Walker Stones Dias Cancelo Gündoğan Zinchenko Rodri Mahrez Silva Sterling Navas Hakimi Mouh Marquinhos Kimpembe Mendes Herrera Gueye Paredes Messi Mbappé Neymar SKŁADY Manchester City Paris Saint-Germain FC . Ederson Keylor Navas Kyle Walker Achraf Hakimi Mouh John Stones Marquinhos Ruben Dias Presnel Kimpembe 80′ 80′ Joao Cancelo 67′ 67′ Nuno Alexandre Tavares Mendes Ilkay Guendogan 61′ 61′ Ander Herrera Agüera 54′ 54′ Ołeksandr Zinczenko 67′ 67′ Idrissa Gana Gueye 55′ 55′ Rodrigo Hernández Cascante Leandro Daniel Paredes Riyad Mahrez Lionel Messi Bernardo Silva 50′ 50′ Kylian Mbappé 63′ 63′ Raheem Sterling . Neymar REZERWOWI Scott Carson Gianluigi Donnarumma Zack Steffen Denis Franchi Nathan Aké Colin Dagba Aymeric Laporte Abdou Diallo . Fernandinho 67′ 67′ Jan Thilo Kehrer James McAtee Sergio Ramos Cole Jermaine Palmer 61′ 61′ Luis Helio Pereira Danilo 54′ 54′ 76′ 76′ 90′ 90′ Gabriel Jesus 67′ 67′ Angel Di Maria Eric Junior Dina Ebimbe Marco Verratti Georginio Wijnaldum Mauro Emanuel Icardi Rivero

STATYSTYKI Manchester City Paris Saint-Germain FC 2 1 Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 12 6 Strzały na bramkę 8 3 Faule 13 5 Spalone 3 1

