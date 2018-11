Jaki UEFA ma plan, aby zatrzymać projekt Superligi, forsowany przez najbogatsze kluby europejskie? Więcej meczów w europejskich pucharach i mniej spotkań reprezentacyjnych – zapowiedział prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

W rozmowie z BBC Sport, a także na wspólnej konferencji z Andreą Agnellim, przewodniczącym stowarzyszeniem klubów europejskich (ECA), szef UEFA nie chciał zdradzić wielu szczegółów na temat tego, jak bardzo zaawansowane są rozmowy o planowanych zmianach, przyznał jednak, że decyzja o szybkim wprowadzeniu VAR do Ligi Mistrzów może zapaść nawet w ciągu tygodnia.

Przekonywał również, że na tym etapie nie ma mowy o powołaniu Superligi. Co więcej, jego zdaniem, taki twór nigdy nie powstanie. - Mogę potwierdzić, że rozważamy różne pomysły, ale żadnej Superligi nie będzie. Na dzisiaj to jest fikcja - stwierdził Ceferin. Znamienne jest to, że siedzący obok szefa europejskiej piłki Andrea Agnelli, prezydent Juventusu, był uważany za jednego z głównych pomysłodawców nowych zamkniętych rozgrywek, choć dzisiaj zdecydowanie temu zaprzecza.

Jak obaj mówili, plany na najbliższe lata dotyczą m.in.: * zmian w europejskich rozgrywkach od 2024 roku (bez podawania szczegółów, ale niewykluczone, że może chodzić o projekt nazywany roboczo Superchampions, w którym wielkie kluby będą miały zagwarantowane ogromne zyski), * takiego ustalenia kalendarza, aby było w nim więcej rozgrywek klubowych, a mniej reprezentacyjnych oraz * powołania do życia europejskich pucharów dla ekip, które nie mają szans na grę w elicie, czyli przede wszystkim w Lidze Mistrzów, ale również w Lidze Europy.



Co ciekawe, Agnelli wprost przyznał, jak ogromna dysproporcja istnieje dzisiaj w europejskim futbolu. - Trzeba pomyśleć o drużynach z Polski, z Turcji, z Rosji... Jeśli chcemy stworzyć nowe rozgrywki, to również dla klubów i kibiców z całej Europy - mówił szef Juventusu.

Nieoficjalnie wiadomo, że w nowych rozgrywkach europejskich, które mają być zatwierdzone na początku grudnia, a wprowadzone do kalendarza od roku 2021, wystąpią 32 drużyny. Mecze będą odbywały się w czwartki (w godzinach 16.30, 19 i 21), a zwycięzca uzyska automatyczny awans do Ligi Europy, zmniejszonej przy okazji z 48 do 32 drużyn.

Wciąż jednak nie wiadomo, jaki będzie podział finansowy i ile otrzymają kluby występujące w nowych rozgrywkach.

