Szef Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke pogratulował odwiecznemu rywalowi Bayernowi Monachium triumfu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. "Ucieszył mnie ten sukces" - powiedział na łamach dziennika "Die Welt".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Robert Lewandowski: Nadal to do mnie nie dociera. Wideo INTERIA.TV

W niedzielnym finale Bayern pokonał w Lizbonie Paris Saint-Germain 1-0, dzięki czemu zakończył sezon z potrójną koroną. We wszystkich rozgrywkach - Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Champions League - królem strzelców został Robert Lewandowski. Polak w przeszłości grał w Borussii u boku m.in. Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka; ten drugi barw tego klubu broni do dziś.

Reklama

Takie osiągnięcia Bayernu na pewno były nie w smak kibicom BVB. Spotkania pomiędzy tymi zespołami nazywane są "Der Klassiker" i są uważane za niemiecki odpowiednik pojedynku Realu Madryt i Barcelony.

Watzke zapewnił jednak, że potrafi docenić sukces rywala. Pochwalił także prezesa monachijskiego klubu, z którym wielokrotnie popadał w konflikty.

"Karl-Heinz Rummenigge i ja stoczyliśmy między sobą wiele bitw, ale jeszcze częściej walczyliśmy ramię w ramię. Pomimo niesnasek nasze relacje są trwałe" - zapewnił szef Borussii Dortmund.

"Ten sukces jest ukoronowaniem jego działań w Bayernie. Bardzo się z tego ucieszyłem" - dodał.

Satysfakcję przyniósł mu też fakt, że do półfinału Champions League dotarł w tym sezonie inny rywal z ekstraklasy - RB Lipsk. "Dwa zespoły w półfinale, a jeden z nich zdobywa trofeum - to kolejny dowód na to, że z niemieckim futbolem nie jest tak źle, jak próbuje nas przekonać wiele osób" - powiedział Watzke.

RB Lipsk przegrał w półfinale właśnie z PSG 0-3. Bayern takim samym wynikiem pokonał Olympique Lyon.

Zdjęcie Dyrektor generalny Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke / AFP

mm/ cegl/