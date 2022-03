Juventus przegrał aż 0-3 z Villarreal i nie zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Po remisie 1-1 w pierwszym meczu, w rewanżu długo utrzymywał się bezbramkowy wynik, ale wszystko zmienił ostatni kwadrans gry. Sędzia Szymon Marciniak podyktował wtedy dwa rzuty karne dla Villarreal (przy pierwszym z nich Wojciech Szczęsny był blisko obrony), które przedzielił gol Pau Torresa.

Po tym, mimo wszystko zaskakującym wyniku meczu Juventus - Villarreal, Serie A nie ma już żadnego klubu w Lidze Mistrzów. Ostatni raz włoski klub wygrał Champions League w 2010 r., gdy triumfował Inter.

Wojciech Szczęsny z 64. meczem w Lidze Mistrzów

Dla Wojciecha Szczęsnego mecz Juventus - Villarreal był 64. występem w Lidze Mistrzów. Tylko 15 bramkarzy w historii Ligi Mistrzów ma więcej gier na koncie od Polaka.

Wojciech Szczęsny grą z Villarreal CF wyprzedził Keylora Navasa, który w ostatnim meczu PSG (właśnie przeciw Realowi Madryt, jego poprzedniemu klubowi), siedział na ławce rezerwowych. Jeden mecz więcej od Wojciecha Szczęsnego w Lidze Mistrzów ma inna legenda ligi hiszpańskiej, Santiago Cañizares. Z kolei 67 meczów na koncie ma Słoweniec Jan Oblak, który swój dorobek może powiększyć, bo jego Atletico Madryt zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po wyeliminowaniu Manchesteru United.

Również na co najmniej dwa mecze - a w wersji maksimum na pięć spotkań - może jeszcze liczyć w tym sezonie Manuel Neuer z Bayernu. W trwających rozgrywkach najpierw zrównał się z Gianluigim Buffonem, a teraz już go wyprzedził. Niemiec w omawianym rankingu jest na drugim miejscu ze 126 meczami. To i tak jednak niewiele przy dorobku lidera bramkarzy pod względem liczby meczów w Lidze Mistrzów, Ikera Casillasa. Hiszpan zagrał w Lidze Mistrzów aż 177 razy!

Bramkarze z największą liczbą meczów w Lidze Mistrzów miejsce oraz imię i nazwisko kluby liczba meczów w Lidze Mistrzów 1. Iker Casillas Real, FC Porto 177 2. Manuel Neuer Schalke, Bayern 126 3. Gianluigi Buffon Parma, Juventus, PSG 124 4. Petr Čech Sparta, Arsenal, Chelsea 111 5. Víctor Valdés FC Barcelona 106 6. Oliver Kahn Bayern 103 7. Edwin van der Sar Ajax, Juventus, Manchester United 98 8. Ołeksandr Szowkowski Dynamo Kijów 77 9. Pepe Reina Lazio, Barcelona, Liverpool, Napoli 76 10. Dida Milan 72 10. Andrij Pjatow Szachtar Donieck 72 12. Marc-Andre ter Stegen Barcelona 71 13. Jens Lehmann Stuttgart, Borussia Dortmund, Arsenal 67 13. Jan Oblak Atletico Madryt 67 15. Santiago Cañizares Real, Valencia 65 16. Wojciech Szczęsny Arsenal, Roma, Juventus 64 16. Júlio César Inter, Benfica 64 16. Hugo Lloris Lyon, Tottenham 64 16. Vítor Baía Barcelona, Porto 64 20. Keylor Navas Real, PSG 63

Kiedy losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów?

Pary 1/4 finału Ligi Mistrzów poznamy podczas losowania - w piątek o godz. 12 w szwajcarskim Nyonie.

Mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów odbędą się 5-6 kwietnia oraz 12-13 kwietnia.

Skróty wideo wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.