W bezpośrednim pojedynku o awans z grupy F Ligi Mistrzów Szachtar Donieck zremisował 1-1 z Olympique Lyon. Francuzi zostają w LM. Manchester City, który już wcześniej zapewnił sobie triumf w grupie, wygrał 2-1 z TSG Hoffenheim.

Szachtar i Olympique zmierzyły się w Kijowie, przy padającym śniegu, w bezpośrednim pojedynku o ostatnie wolne miejsce w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Zespół z Ukrainy musiał wygrać, bo tracił dwa punkty do ekipy z Francji. To jednak goście mieli pierwszą stuprocentową okazję, którą zmarnował Bertrand Traore.

W 22. minucie Szachtar dopiął swego. Ismaily podał z lewej strony, a Junior Moraes płaskim strzałem z siedmiu metrów pokonał Anthony'ego Lopesa.

20 minut po przerwie goście odpowiedzieli i w tym momencie to oni byli w fazie pucharowej. Memphis Depay zagrał w pole karne, a Nabil Fekir huknął nie do obrony.



Olympique dowiózł zwycięski remis do końca i zostaje w Lidze Mistrzów.



Zdjęcie Kenny Tete (z lewej) kontra Taison / PAP/EPA

Manchester City, który wygrał grupę, i Hoffenheim, które już wcześniej pożegnało się z pucharami, zmierzyły się na Etihad Stadium.

Niespodziewanie jako pierwsi prowadzili goście. W 16. minucie karnego zamienił na bramkę Andrej Kramarić.

Tuż przed przerwą fantastycznym uderzeniem z rzutu wolnego wyrównał Leroy Sane.

Podopieczni Pepa Guardioli zmarnowali kilka okazji do zdobycia bramki, a trener "The Citizens" tylko bezradnie rozkładał ręce. Jak wtedy, gdy piłkarze z Manchesteru biegli z kontrą we trzech przez ponad pół boiska, by przegrać pojedynek z bramkarzem gości.

W 61. minucie Sane zdobył drugą bramkę, wykorzystując idealne podanie Raheema Sterlinga i zapewnił gospodarzom wygraną.

