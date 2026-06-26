Liga Mistrzów. Szachtar nie zagra w Krakowie. Oto jak zareagowali Ukraińcy

"Wisła Kraków i jej zespół po czterech trudnych latach, a wcześniej po ciężkiej walce o swoją egzystencję, musi skupić się przede wszystkim na sprawach wiślackich. Mamy wiele rzeczy do poprawy, dużo do nauczenia się, wiele różnych nowych możliwości wzrostu, ale też przede wszystkim obowiązek traktować sprawy wiślackie i interes naszego klubu priorytetowo - żadne sentymenty i personalne relacje nie są ważniejsze od klubu" - to fragment komunikatu, jaki w mediach społecznościowych zamieścił prezes krakowskiego klubu, Jarosław Królewski.

Post został opublikowany przed trzema tygodniami. Dla Szachtara Donieck oznaczało to konieczność szukania nowego obiektu, na którym będzie mógł rozgrywać "domowe" spotkania w europejskich pucharach.

Szachtar pertraktuje w Anglii. Jesienią mecze Ligi Mistrzów rozgrywać ma w Londynie

Nie było tajemnicą, że klub z Doniecka rozgląda się za stadionem w Niemczech lub w Anglii. Wszystko wskazuje na to, że bliższa realizacji jest ta druga opcja. Jak informuje BBC Sport, ukraiński klub prowadzi zawansowane rozmowy z Brentford FC.

Jeśli pertraktacje przebiegną pomyślnie, Szachter będzie gościł rywali na obiekcie Gtech Community Stadium. Zespół sięgnął po kolejny tytuł mistrza Ukrainy. W sezonie 2026/27 zagra w fazie ligowej Champions League.

Dlaczego akurat Londyn? Przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze - mieszka tam liczna diaspora ukraińska. Po drugie - większe potencjalne zyski z dnia meczowego.

Do europejskich rozgrywek nie zakwalifikowali się dwaj londyńscy giganci - Chelsea i Tottenham. Angielską stolicę na arenie międzynarodowej reprezentować będą jedynie Arsenal i Crystal Palace.

W poprzednim sezonie Szachtar pełnił rolę gospodarza w Lublanie i Krakowie. Europejską przygodę zakończył na półfinale Ligi Konferencji.

Szachtar Donieck Marcin Golba AFP

Jarosław Królewski Marcin Golba AFP





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