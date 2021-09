Liga Mistrzów. Starcie gigantów rozstrzygnięte. Ale gdzie się podziały armaty z Madrytu?!

Liga Mistrzów

2021-09-15 21:00 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Daniel Siebert Inter Mediolan Real Madryt 0 1 DO PRZERWY 0-0 Rodrygo 89'

Początkowo nic nie zapowiadało braku snajperskiego ognia w tym spotkaniu. Już po niespełna 10 minutach mediolańczycy mieli na koncie dwa celne uderzenia. Tyle że Thibau Courtois udanie interweniował po strzałach Edina Dżeko i Lautaro Martineza.



Real oddał inicjatywę rywalowi i czekał na dogodną okazję do szybkiego natarcia. Kiedy jednak przejmował piłkę, miał problemy z opuszczeniem własnej połowy. Agresywny pressing mistrzów Włoch przynosił zamierzony efekt.

Krótko przed przerwą znów w dogodnej sytuacji znalazł się Dżeko. Tym razem uderzył bez przyjęcia z 10 metrów. Courtois miał w tej sytuacji ogromne szczęście - gdyby piłka nie zmierzała prosto w niego, nie miałby większych szans na skuteczną reakcję.

W pierwszej odsłonie "Królewscy" nie zdołali trafić w światło bramki rywala. O tyle to zaskakujące, że w Primera Division nie grzeszą brakiem skuteczności. W czterech dotychczasowych potyczkach strzelili już 13 goli.



Inter - Real. "Królewscy" niemal godzinę bez celnego strzału!

Na drugą połowę piłkarze Realu wyszli mocno zdeterminowani. Teraz to oni sprawiali przeciwnikom kłopot wysokim pressingiem. A pośrednim efektem tego było celny strzał Daniego Carvajala jeszcze przed upływem godziny gry.



Zanim do tego doszło, znów bardzo groźnym uderzeniem popisał się Dżeko. Wydawało się, że dla gości to ostatnie tego dnia ostrzeżenie.

Tymczasem im bliżej końcowego gwizdka, tym bardziej rozczarowani czuli się nie tylko fani obu ekip, ale również postronni obserwatorzy.

Ekipa z San Siro nad wyraz boleśnie odczuwa utratę Romelu Lukaku. Tego lata belgijski egzekutor za 115 mln euro zamienił Serie A na Premier League. Dzisiaj strzela gole dla londyńskiej Chelsea.

Inter - Real. Carlo Ancelotti posyła w bój egzekutora

Początkowo na niewiele zdały się zmiany dokonane przez obu szkoleniowców, którzy zdecydowali się na w sumie siedem roszad. Przy czym pełne pole kadrowego manewru wykorzystał jedynie trener Interu, Simone Inzaghi.

Przed upływem podstawowego czasu gry Carlo Ancelotti wpuścił na murawę tylko dwóch nowych zawodników, ale to właśnie oni przesądzili o losach spotkania. W 89. minucie Eduardo Camavinga zagrał do Rodrygo, ten przymierzył z powietrza bez przyjęcia i zrobiło się 0-1. To był drugi celny strzał "Los Blancos" w tym spotkaniu!

Inter Mediolan - Real Madryt 0-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Rodrygo (89.)



0 1 Inter Mediolan Real Madryt Courtois Carvajal Militão Nacho Alaba Casemiro Modrić Valverde Vázquez Benzema Júnior Handanovič Škriniar de Vrij Bastoni Darmian Barella Brozović Çalhanoğlu Perišić Džeko Martínez SKŁADY Inter Mediolan Real Madryt Samir Handanovicz Thibaut Courtois Milan Szkriniar Daniel Carvajal Ramos Stefan de Vrij Eder Gabriel Militao Alessandro Bastoni . Nacho 55′ 55′ Matteo Darmian 60′ 60′ David Alaba 84′ 84′ Nicolò Barella Casemiro Marcelo Brozović 80′ 80′ Luka Modrić 65′ 65′ Hakan Calhanoglu Federico Valverde 55′ 55′ Ivan Periszić 67′ 67′ Lucas Vázquez Iglesias Edin Dżeko Karim Benzema 45′ 45′ 65′ 65′ Lautaro Javier Martínez 90′ 90′ Vinicius Junior REZERWOWI Alex Cordaz Luis Federico López Andúgar Ionuț Andrei Radu Andrii Lunin Aleksandar Kolarov Eden Hazard Alexis Sanchez 80′ 80′ Eduardo Camavinga Roberto Gagliardini Alarcon Suarez Isco 84′ 84′ Matias Vecino Antonio Blanco Conde 65′ 65′ Arturo Vidal Miguel Gutiérrez Ortega 55′ 55′ Denzel Justus Morris Dumfries Jesús Vallejo Lázaro Andrea Ranocchia 67′ 67′ 89′ 89′ Rodrygo Silva de Goes Danilo D'Ambrosio 90′ 90′ Marco Asensio Willemsen 55′ 55′ Federico Dimarco Mariano Díaz Mejía 65′ 65′ Carlos Joaquín Correa Luka Jović

STATYSTYKI Inter Mediolan Real Madryt 0 1 Posiadanie piłki 46,6% 53,4% Strzały 12 7 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 4 5 Faule 9 11 Spalone 4 1

