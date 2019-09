W hicie grupy E Napoli podejmuje Liverpool Juergena Kloppa. Czy ekipa Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika zdoła zatrzymać zwycięzcę ubiegłorocznych rozgrywek Champions League? Śledź spotkanie na żywo z Interią!

Drużyny Liverpoolu i Napoli znają się bardzo dobrze - wszak mierzyły się ze sobą w fazie grupowej poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Obie ekipy wygrały 1-0 starcie przed własną publicznością.

Mecz rozgrywany na Anfield w szóstej serii gier mógł jednak zakończyć się zupełnie inaczej, gdyby w ostatnich minutach spotkania Arkadiusz Milik pokonał Alissona Beckera. Po genialnym przyjęciu piłki Polak stanął oko w oko z brazylijskim golkiperem, lecz nie zdołał go pokonać. Gdyby 25-latek trafił do siatki, Liverpool nie wyszedłby z grupy, a tym samym nie zostałby triumfatorem Champions League.



Stało się jednak inaczej, a snajper gospodarzy nie miał okazji, by się zrewanżować. Kontuzjowany Alisson nie zjawił się w Neapolu, natomiast sam Milik rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, podobnie jak Piotr Zieliński.

