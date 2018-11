Na Stadio San Paolo trwa mecz Napoli z Crveną Zvezdą Belgrad w ramach 5. kolejki grupy C Ligi Mistrzów. W wyjściowym składzie włoskiej drużyny zabrakło miejsce dla Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Śledź relację na żywo w Interii!

Zespół z Neapolu już dziś może sobie zapewnić awans do 1/8 finału Champions League. Po czterech seriach gier drużyna z Włoch jest wiceliderem tabeli, mając 6 punktów, tyle samo co przewodzący stawce Liverpool FC. Z kolei mistrz Serbii, mimo że zajmuje ostatnie czwarte miejsce, to z czterema "oczkami" ciągle zachowuje szanse na awans. W Belgradzie ekipa Crveny Zvezdy zremisowała z Napoli 0-0. W tak wyrównanej grupie każdy punkt może być na wagę złota.

W pierwszej jedenastce "Błękitnych" ponownie nie znalazł się żaden z duetu Polaków, w ataku zabrakło miejsca dla Milika (na szpicy zaczął Dries Mertens), a w pomocy dla Zielińskiego. Obaj zaczęli na ławce także poprzednie starcie z PSG (1-1), z tym że Milik w ogóle nie zameldował się na placu gry, a "Zielu" wszedł dopiero na ostatnie dwadzieścia minut. Sytuacja staje się coraz bardziej klarowna: Polacy grają w Serie A, ale gdy przychodzą poważniejsze wyzwania w Europie, oglądają poczynania kolegów zza linii bocznej.

Jakby na pocieszenie, w podstawowym składzie Crvenej Zvezdy były dwa polskie akcenty. W bramce stał Milan Borjan, były gracz Korony Kielce, zaś w środku pola wystąpił Slavoljub Srnić, brat-bliźniak Dragoljuba, znanego kibicom Śląska Wrocław.



Mecz źle rozpoczął się dla bramkarza Napoli Davida Ospiny, który w 3. minucie zderzył się z Nikolą Stoiljkoviciem. Golkiper przez chwilę leżał na murawie i wymagał interwencji służb medycznym. Do rozgrzewki zdążył już nawet ruszyć Orestis Karnezis, ale Ospina mimo grymasu bólu na twarzy był w stanie kontynuować grę.

Faworyzowani gospodarze pierwszą, bardzo groźną sytuację stworzyli w 6. minucie. Po dograniu z prawej strony Josego Callejona w pole karne, błyskotliwy strzał piętą, będąc kilka metrów od bramki, oddał Mertens, ale świetną interwencją wykazał się Milan Borjan.



Pięć minut później już nic nie uratowało gości i było 1-0! Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Mertensa piłkę na bliższym słupku trącił głową Nikola Maksimović, a zamykający akcję Marek Hamszik z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki. Całe to niebezpieczeństwo, zakończone utratą bramki, sprokurował Marko Gobeljić, który skiksował i ratując się wślizgiem wybił futbolówkę na korner.

Po utracie gola mistrzowie Serbii nie zwiesili głów, ale na pierwszy strzał musieli poczekać do 20. minuty. Wtedy na uderzenie z dystansu zdecydował się Slavoljub Srnić, lecz piłka o dobrych kilka metrów minęła światło bramki.



Niedługo potem goście stanęli przed doskonałą szansę na doprowadzenie do remisu. Znakomite prostopadłe podanie od Marko Marina otrzymał napędzający się z lewej strony Veljko Simić. Serb wpadł z piłką w pole karne i oddał strzał w kierunku bliższego słupka, ale Ospina nie dał się zaskoczyć. Simić ruszył do dobitki, przy której boleśnie sfaulował interweniującego Raula Albiola.

Po drugiej stronie boiska tradycyjnie popłoch w polu karnym rywala siał stoper Napoli Kalidou Koulibaly. Senegalczyk świetnie podłączył się do szybkiej akcji, zakończonej wrzutką z prawego skrzydła Callejona, ale piłkę uderzoną głową nieznacznie przeniósł nad poprzeczką.



Przewaga Napoli nie podlegała dyskusji, a jej udokumentowaniem był drugi gol autorstwa Mertensa. Snajper gospodarzy wykorzystał podanie z lewej strony Fabiana Ruiza, piłka po drodze jeszcze odbiła się od nóg obrońcy, i technicznym "dziubnięciem" prawą nogą nie dał szans Borjanowi przy bliższym słupku.

W 39. było o włos od podwyższenia prowadzenia, gdy piłka dojść przypadkowo trafiła w polu karnym do Callejona. Hiszpański napastnik z około siedmiu metrów oddał bardzo silny strzał lewą nogą, lecz ofiarną interwencją skutecznie zablokował go Milan Rodić.



Ułamka tempa zabrakło w trzeciej minucie doliczonej do pierwszej połowy Maksimoviciovi, aby oddać strzał z pierwszej piłki sprzed samej "16" po fantastycznym podaniu z głębi pola Hamszika.



Zespół z Belgradu kończył pierwszą połowę jakby bez wiary, czego wyrazem było zupełnie nieudane, jakby od niechcenia, dośrodkowanie Rodicia, po którym jeden z jego kolegów tylko spuścił głowę. Do przerwy goście właściwie nie pokazali niczego w swojej grze, co dawałoby nadzieję, że po zmianie stron mecz przestanie być teatrem jednego aktora.

SSC Napoli - Crvena Zvezda Belgrad 2-0 - trwa II połowa

Bramka: 1-0 Hamszik (11.), 2-0 Mertens (33.)