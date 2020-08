W pierwszej połowie finału Ligi Mistrzów było kilka dobrych sytuacji. Dwie z nich miał Robert Lewandowski. Piłka jednak do siatki nie wpadła.

Początek należał do paryżan. Nie mogli oni jednak wstrzelić się w bramkę. Gdy już to udało się Neymarowi, to na drodze stanął mu Manuel Neuer.



W odpowiedzi strzelał Robert Lewandowski. Po jego strzale piłka odbiła się jednak od słupka.



W pierwszej połowie Polak miał jeszcze jedną sytuację. Dobrą interwencją popisał się jednak Keylor Navas. W efekcie pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.





Zobacz skrót pierwszej połowy finału Ligi Mistrzów: