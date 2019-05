Dwie angielskie drużyny: Liverpool i Tottenham Hotspur powalczą 1 czerwca w Madrycie o triumf w piłkarskiej Lidze Mistrzów.

Po raz siódmy w historii w finale zmierzą się drużyny z tego samego kraju.

Ostatnio zdarzyło się to w 2016 roku, kiedy Real Madryt pokonał po rzutach karnych lokalnego rywala - Atletico.

Po raz drugi w finale znalazły się dwa zespoły z Anglii. W 2008 roku w Moskwie Manchester United, również po konkursie "jedenastek", wygrał z Chelsea Londyn.

Finały LM z drużynami z jednego kraju:

2000: Real Madryt - CF Valencia 3-0

2003: AC Milan - Juventus Turyn 0-0 po dogrywce, karne 3-2

2008: Manchester United - Chelsea Londyn 1-1 po dogrywce, karne 6-5

2013: Bayern Monachium - Borussia Dortmund 2-1

2014: Real Madryt - Atletico Madryt 4-1 po dogrywce

2016: Real Madryt - Atletico Madryt 1-1, karne 5-3

2019: Tottenham Hotspur - Liverpool ?

Liga Mistrzów. Ajax - Tottenham 2-3 w półfinale.