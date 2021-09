PSG - Manchester City - kliknij TUTAJ, by przejść do relacji na żywo



AC Milan - Atletico Madryt 1-2

Milan od początku ruszył do ataku, co przyniosło efekt w 20. minucie. Wtedy to Rafael Leao strzelił gola po asyście Brahima Diaza. Portugalczyk wykazał się sporą precyzją, uderzając piłkę po ziemi.



Od 29. minuty "Rossoneri" musieli grać w osłabieniu. Drugą żółtą, a tym samym czerwoną kartkę obejrzał Franck Kessie.

Wydawało się, że AC Milan utrzyma przewagę i zainkasuje komplet punktów, ale w 84. minucie gola strzelił Antoine Griezmann. To jego pierwsze trafienie po powrocie do Atletico.



W doliczonym czasie gry "Los Colchoneros" otrzymali rzut karny. Gola z 11. metra strzelił Luis Suarez, zapewniając swojej ekipie trzy punkty.



Liga Mistrzów

Borussia Dortmund - Sporting 1-0

Gospodarze musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Erlinga Haalanda. Na dodatek już na początku meczu kontuzji nabawił się Mahmoud Dahoud, a zastąpił go Julian Brandt. Mimo problemów w 37. minucie Borussia objęła prowadzenie po trafieniu Donyella Malena.

Reprezentant Holandii pod nieobecność Haalanda wziął na swoje barki odpowiedzialność za strzelanie goli i w 74. minucie posłał piłkę do siatki, ale po analizie VAR sędzia odgwizdał spalonego.



Mecz zakończył się zwycięstwem BVB 1-0.





Liga Mistrzów

FC Porto - Liverpool 1-5

Liverpool - który w pierwszej kolejce pokonał 3-2 Milan - był faworytem tego starcia. Podopieczni Juergena Kloppa objęli prowadzenie w 18. minucie. Z trafienia cieszył się Mohamed Salah.



Bramkę do szatni strzelił jeszcze tuż przed przerwą Sadio Mane i było 2-0. "The Reds" nie mieli jednak dość i po przerwie dobili rywala. Zrobił do Salah, kompletując dublet.

W 75. minucie gola honorowego dla Porto strzelił Mehdi Taremi, ale Liverpool odpowiedział natychmiastowo dwoma trafieniami Roberto Firmino.



Ostatecznie podopieczni Juergena Kloppa wygrali więc 5-1.

Liga Mistrzów

Real Madryt - Sheriff Tyraspol 1-2

Real, który w obecnym sezonie spisuje się znakomicie, już w pierwszym kwadransie miał kilka okazji do zdobycia gola. "Królewscy" jednak musieli mieć się na baczności. Sheriif Tyraspol bowiem w pierwszej kolejce niespodziewanie pokonał 2-0 Szachtar Donieck.



Na Estadio Santiago Bernabeu także doszło do sensacji. W 25. minucie gola głową dla gości strzelił bowiem wypożyczony z Legii Warszawa Jasur Jakszibojew. Po chwili mógł cieszyć się z drugiego trafienia. W pięknym stylu zmylił trzech obrońców Realu, lecz później uderzył obok słupka.



Piłkarze "Królewskich" z całych sił dążyli do wyrównania, lecz brakowało im skuteczności. Mimo 12 wykreowanych sytuacji bramkowych nie strzelili gola.

W 60. minucie w polu karnym Sheriffa po widowiskowym zwodzie upadł Vinicus Junior. I choć sędzia początkowo nie dopatrzył się przewinienia, po analize VAR podyktował rzut karny. Na bramkę zamienił go Karim Benzema.



Kilkanaście minut później piłkę do bramki Realu skierował Brazylijczyk Bruno - który wcześniej zastąpił Jakszibojewa - ale gol nie został uznany. Był spalony.



Real wciąż atakował, lecz robił to nieskutecznie. Tymczasem w 90. minucie fenomenalnym strzałem popisał się Sebastien Thill, pokonując Thibaout Courtois. Dzięki temu Sheriff sensacyjnie wygrał na Bernabeu 2-1.



Liga Mistrzów

RB Lipsk - Club Brugge 1-2

Gola dla RB Lipsk błyskawicznie - bo już w 5. minucie - strzelił Christopher Nkunku. Cała akcja została jeszcze przeanalizowana przez sędziów VAR, którzy jednak nie dopatrzyli się żadnych nieprawidłowości.



Kilkanaście minut później do wyrównania doprowadził Hans Vanaken, a w 41. minucie prowadzenie ekipie gości zapewnił Mats Rits. W drugiej połowie nie padły już bramki. Mecz zakończył się wynikiem 1-2.

Liga Mistrzów

