Rzecznik prasowy FC Porto, które wyeliminowało w 1/8 finału Ligi Mistrzów Juventus, za pośrednictwem mediów społecznościowych obraził gwiazdora włoskiej ekipy, Cristiano Ronaldo. W swoich wpisach nazwał go m.in. "świnią".

Portugalska ekipa zdołała wyrzucić za burtę "Starą Damę" po dogrywce w rewanżowym spotkaniu. Mimo porażki 2-3, po wygranej w pierwszym spotkaniu 2-1 i dzięki golom strzelonym na wyjeździe awansowała do kolejnej fazy, meldując się w ósemce najlepszych drużyn Starego Kontynentu.

Obraźliwe wpisy rzecznika

Dla fanów portugalskiej ekipy, a także piłkarzy i innych członków klubu była to okazja do świętowania. Niestety, rzecznik prasowy Porto, Fernando Saul poszedł za daleko. Za pośrednictwem Instagrama obraził Cristiano Ronaldo. "Zemściliśmy się na tej świni" - przekazał. W innym materiale dodał też, że jego drużynie udało się "zemścić na tych złodziejach za to, co stało się w Bazylei", mając prawdopodobnie na myśli... finał Pucharu Zdobywców Pucharów z 1984 roku, gdy finał odbywał się właśnie w tym mieście, a Juventus wygrał 2-1.



Saul zdał sobie sprawę, że przesadził i skasował wpisy, przepraszając przy tym zawodnika. "Mam pokorę i przyznaję, że przesadziłem" - oświadczył.



