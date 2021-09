Liga Mistrzów. Rusza nowy sezon. Wszystkie mecze wyłącznie w kanałach i serwisach PPV Polsat Sport Premium

Liga Mistrzów

We wtorek startuje nowa edycja Ligi Mistrzów UEFA. Przez trzy kolejne sezony wszystkie mecze z udziałem najlepszych piłkarzy świata oglądać można w kanałach i serwisach PPV Polsat Sport Premium, dostępnych między innymi na platformie Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat). Spotkania transmitowane są w jakości Super HD oraz bez reklam. Wszystkie mecze, w dowolnym miejscu i na różnych urządzeniach, będzie można zobaczyć także online w serwisie Polsat Box Go, który we wrześniu zastąpił Iplę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Cezary Kowalski ocenił losowanie grup (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport