We wtorek w Nyonie rozlosowano pary ostatniej, 4. rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rywalizacji nie uczestniczy już mistrz Polski. W 2. rundzie Legia Warszawa przegrała u siebie po dogrywce z Omonią Nikozja 0-2.

Losowanie przeprowadzono jeszcze przed rozegraniem spotkań trzeciej rundy, które odbędą się 15-16 września. Oznacza to, że drużyny poznały jedynie swoich potencjalnych rywali.

Zespoły w trzech pierwszych rundach eliminacji rozgrywają tylko po jednym spotkaniu zamiast tradycyjnego systemu mecz i rewanż. To efekt pandemii koronawirusa oraz faktu, że rozgrywki rozpoczynają się z opóźnieniem, a muszą zakończyć się najpóźniej tradycyjnie na przełomie maja i czerwca, ponieważ od 11 czerwca do 11 lipca trwać będą mistrzostwa Europy.



Aby awansować do fazy grupowej LM trzeba pokonać cztery rundy eliminacji. W ostatniej będą już dwumecze. Zaplanowano je na 22/23 i 29/30 września.

Pary 4. rundy eliminacji LM:

ścieżka mistrzowska



Olympiakos Pireus (Grecja) - Omonia Nikozja (Cypr)/Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)

Karabach Agdam (Azerbejdżan)/Molde FK (Norwegia) - Ferencvarosi TC (Węgry)/Dinamo Zagrzeb (Chorwacja)

Maccabi Tel Awiw (Izrael)/Dynamo Brześć (Białoruś) - Red Bull Salzburg (Austria)

Slavia Praga (Czechy) - FC Midtjylland (Dania)/Young Boys Berno (Szwajcaria)



ścieżka ligowa



KAA Gent (Belgia)/Rapid Wiedeń (Austria) - Dynamo Kijów (Ukraina)/AZ Alkmaar (Holandia)

FK Krasnodar (Rosja) - PAOK Saloniki (Grecja)/Benfica Lizbona (Portugalia)