Spotkanie z "Los Colchoneros" było 187. meczem Ronaldo w Lidze Mistrzów. Pod tym względem gwiazdor Manchesteru nie ma sobie równych. Na dwóch kolejnych miejscach są odpowiednio Iker Casillas (181 gier) i Xavi Hernandez (157 występów), którzy zakończyli już kariery zawodnicze.

Liga Mistrzów. Atletico - Manchester United: Ronaldo o krok od kolejnego rekordu

Cristiano Ronaldo jest także zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę bramek i asyst w Lidze Mistrzów. Do siatki rywali trafiał 141 razy (w spotkaniu z Atletico tego wyniku nie poprawił). Dołożył także 42 ostatnie podania. I w jednej, i drugiej klasyfikacji za jego plecami znajduje się Leo Messi. Argentyńczyk może pochwalić się odpowiednio 125 bramkami i 36 asystami. Biorąc pod uwagę, że obecny piłkarz PSG jest od Ronaldo o dwa lata młodszy, Portugalczyk musi jeszcze poprawić nieco swoje statystyki, aby być spokojnym o to, że największy rywal go nie wyprzedzi.

CR7 ściga z kolei Ikera Casillasa w klasyfikacji piłkarzy z największą liczbą minut rozegranych na poziomie Champions League. Hiszpański bramkarz jest tu rekordzistą - przebywał na boisku przez 16 267 minut. Ronaldo, po dzisiejszym meczu, ma na koncie 16 100 minut. Aby pokonać byłego kolegę z zespołu, musi więc awansować z Manchesterem co najmniej do kolejnej rundy.

Po pierwszym meczu jest remis 1-1. Rewanż odbędzie się 15 marca na Old Trafford.

Jakub Żelepień, Interia