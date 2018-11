Klub piłkarski AS Roma poinformował, że przekaże 150 tys. euro rodzinie Seana Coxa, kibica Liverpoolu brutalnie pobitego przez włoskich chuliganów w kwietniu przed półfinałem Ligi Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borussia Dortmund - Bayern Monachium 3-2 - bramki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

"To, co spotkało Seana Coxa, nigdy nie powinno się wydarzyć" - oświadczył prezes Romy Jim Pallotta.

Reklama

Roma zapowiedziała również wsparcie "innych inicjatyw gromadzenia funduszy, które pomogą pokryć koszty leczenia w ciągu najbliższych lat".

53-letni Cox, irlandzki kibic Liverpoolu, został pobity do nieprzytomności przez fanów Romy, gdy szedł na stadion Anfield. Przez trzy miesiące lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej. Do dziś nie mówi i ma trudności z poruszaniem się.

Już kilka miesięcy temu Liverpool zorganizował zbiórkę pieniędzy dla Coxa. Włączył się do niej m.in. trener "The Reds" Juergen Klopp, wpłacając 5 tys. euro.