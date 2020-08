Robert Lewandowski ponownie otrzymał wysokie noty od niemieckich mediów za mecz przeciwko PSG. Polski napastnik został również doceniony przez statystyczny portal "WhoScored". Napastnik Bayernu otrzymał najwyższą średnią ocen po 10 meczach Ligi Mistrzów w historii portalu.

Bayern Monachium wygrał z PSG 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski nie zdołał co prawda strzelić bramki, ale w dwóch sytuacjach bardzo dobrze odnalazł się w polu karnym i był bliski trafienia do siatki.



Niemiecki "Kicker" ocenił wstęp Polaka na 1,5 (gdzie nota 1 oznacza "klasę światową"). "Sky" przyznał mu notę 2, zauważając oddanie bardzo dobrego strzału, po którym piłka odbiła się od słupka.



Najniżej "Lewego" ocenili natomiast dziennikarze "Abendzeitung" - 3. Portal stwierdził, że Polak był aktywny, jednak nie udało mu się trafić do bramki i ostatecznie wyrównać lub pobić rekord Cristiano Ronaldo (17 bramek w jednej edycji Ligi Mistrzów).



Lewandowski świetnie pokazywał się jednak we wszystkich meczach Ligi Mistrzów i został królem strzelców rozgrywek, z 15 trafieniami na swoim koncie. Jego grę docenił portal "WhoScored".



Polski napastnik miał najwyższą średnią ocen po przynajmniej 10 spotkaniach rozegranych w jednej edycji Ligi Mistrzów - 9.03. Żaden inny zawodnik nie zdołał przekroczyć "9", a wcześniej w tej klasyfikacji dominowali Lionel Messi, Ronaldo i Sadio Mane.



