Robert Lewandowski nie zwalnia tempa. Polski napastnik zdobył bramkę w domowym meczu Bayernu z Benficą Lizbona.



Dla snajpera Bawarczyków był to już 20. gol w tym sezonie, z czego szósty w Lidze Mistrzów. Ogółem w 2021 roku Lewandowski zgromadził na koncie 57 bramek, co jest jego osobistym rekordem przy pozostałych jeszcze blisko dwóch miesiącach grania.



Lewandowski zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów, mając na koncie 79 bramek. Więcej trafień od niego mają jedynie Cristiano Ronaldo oraz Lionel Messi.



Transmisja meczu Bayern - Benfica w Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat Box Go.





Liga Mistrzów. Klasyfikacja strzelców wszech czasów:

1. Cristiano Ronaldo - 137 bramek*,



2. Lionel Messi - 123*,



3. Robert Lewandowski - 79*,



4. Karim Benzema - 73,



5. Raul Gonzalez - 71,



6. Ruud van Nistelrooy - 56,



7. Thierry Henry - 50,



8. Thomas Mueller - 49*,



9. Zlatan Ibrahimović - 48*,



9. Andrij Szewczenko - 48.

