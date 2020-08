Czterech polskich piłkarzy: Zbigniew Boniek, Józef Młynarczyk, Jerzy Dudek oraz Tomasz Kuszczak zdobyło dotychczas Puchar Europy. Teraz do tego grona dołączył Robert Lewandowski, którego Bayern Monachium w finale Ligi Mistrzów pokonał Paris Saint-Germain.

Dla Lewandowskiego była to druga szansa na wywalczenie najbardziej prestiżowego trofeum klubowego w Europie. W 2013 roku, jeszcze w barwach Borussii Dortmund, w której składzie byli też Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek, brał udział w przegranym na londyńskim Wembley 1:2 finale z... Bayernem.



Tym razem polski napastnik występował w barwach "Die Roten" i zawodnicy z Monachium zdołali pokonać PSG. Pierwsza połowa spotkania nie była zbyt pasjonująca i na gola musieliśmy poczekać do drugiej części gry.



W 59. minucie meczu Joshua Kimmich precyzyjnie dorzucił piłkę w pole karne, a tam świetnie ustawiony Kingsley Coman dopełnił formalności.



"Lewy" dołączył tym samym do prestiżowego grona polskich piłkarzy, którzy triumfowali w Lidze Mistrzów. Reprezentant Polski został również królem strzelców rozgrywek!



Pierwszym Polakiem, który wywalczył Puchar Europy, był w barwach Juventusu Turyn Zbigniew Boniek. W sezonie 1984/85 włoski zespół pokonał w finale Liverpool 1:0. Jedynego gola zdobył w 58. minucie Francuz Michel Platini z rzutu karnego podyktowanego za faul na "Zibim".



Jednak 29 maja 1985 roku uznawany jest za jeden z najczarniejszych dni w historii futbolu. Jeszcze przed rozpoczęciem finału na wypełnionym 60 tysiącami widzów stadionie Heysel w Brukseli doszło do ekscesów z udziałem kibiców obu drużyn. W wyniku starć śmierć poniosło 39 osób, a około 400 zostało rannych. Pomimo ofiar władze UEFA zdecydowały się rozegrać mecz.



Zamieszki zostały sprowokowane przez fanów Liverpoolu. Z tego powodu UEFA wykluczyła na pięć lat wszystkie angielskie kluby z europejskich pucharów. Natomiast na Liverpool został nałożony zakaz udziału we wszystkich rozgrywkach międzynarodowych aż do sezonu 1991/92.



W 1987 roku po Puchar Europy sięgnął Józef Młynarczyk, który bronił bramki FC Porto. W finale rozegranym na obiekcie im. Ernsta Happela w Wiedniu portugalska ekipa pokonała Bayern Monachium 2:1.



Na kolejny triumf rodaka polscy kibice musieli czekać do 2005 roku, a bohaterem finału w Stambule był Jerzy Dudek.