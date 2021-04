Przed meczem Bayern - PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, Robert Lewandowski w rozmowie "na żywo" z telewizją Sky, odniósł się do swojego powrotu do gry po kontuzji. Zdaniem kapitana reprezentacji Polski, jego udział w rewanżowym meczu Bayernu z PSG, byłby przedwczesny. Mecz Bayern - PSG o godz. 21, transmisja telewizyjna w Polsacie Sport Premium, transmisja internetowa (stream) w Ipla.tv. Rewanż w Paryżu we wtorek 13 kwietnia.

Bayern Monachium w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain musi sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego, to było już jasne od pewnego czasu. Po wypowiedzi Roberta Lewandowskiego w Sky, wszystko wskazuje na to, że polskiego napastnika zabraknie również w rewanżu PSG - Bayern.





Bayern - PSG. Robert Lewandowski o powrocie po kontuzji

- Robię wszystko, co w mojej mocy, by wrócić. Ale dopiero gdy poczuję się naprawdę dobrze, będę mógł znów zagrać - mówił Robert Lewandowski w telewizji Sky przed meczem Bayern - PSG. Jak stwierdził, powrót na rewanżowy ćwierćfinał Ligi Mistrzów, byłby przedwczesnym krokiem. - Przebywam teraz w domu z rodziną. Oczywiście, że wolałbym być na boisku. To nie jest dla mnie miłe uczucie. Ale jest jak jest, kibicuję drużynie - dodał Robert Lewandowski.



Robert Lewandowski doznał kontuzji podczas meczu Polska - Andora w ramach eliminacji mistrzostw świata Katar 2022. Z powodu urazu musiał opuścić mecz Anglia - Polska na Wembley.





Bayern - PSG - transmisja telewizyjna i internetowa

Z meczów Bayern - PSG oraz PSG - Bayern transmisję telewizyjną przeprowadzi Polsat Sport Premium. Transmisja internetowa (stream) w Ipla.tv.

Bartosz Nosal