Kataloński dziennik umieścił obu egzekutorów na okładce swego poniedziałkowego wydania. Podkreśla przy tym, że obaj znajdują się w wyśmienitej formie. Depay w ostatnich 10 występach trafił do siatki rywali dziewięciokrotnie, Lewandowski - 14 razy.



W klasyfikacji kanadyjskiej za rok 2021 również górą jest Polak. Do tej pory zdobył 45 bramek i zaliczył siedem asyst, podczas gdy Holender ma na koncie 33 gole i osiem ostatnich podań.



Do tej pory twarzą w twarz stawali naprzeciw siebie dwukrotnie. W półfinale Ligi Mistrzów 2019/20, gdy ze względu na pandemię rozgrywano tylko jeden mecz, Olympique Lyon z Depayem w składzie uległ Bayernowi Monachium 0-3. Holender zrewanżował się jesienią ubiegłego roku w Lidze Narodów, gdy w fazie grupowej "Oranje" pokonali reprezentację Polski 2-1.

Liga Mistrzów: Barcelona - Bayern hitem pierwszej kolejki

Tymczasem wtorkowy hit Champions League nie ma zdecydowanego faworyta. Oba zespoły pragną powetować sobie nieudany start w poprzedniej edycji. "Blaugrana" zakończyła swój udział już na 1/8 finału. Mistrzowie Niemiec zawędrowali tylko do ćwierćfinału.



Początek meczu Barcelona - Bayern o godz. 21.00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1.

