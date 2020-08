Robert Lewandowski został królem strzelców Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20. Polak nie pobił rekordu Cristiano Ronaldo. Zdobył 15 bramek.

W drodze do finału Bayern rozegrał 10 meczów. Lewandowski opuścił tylko jeden. Polak nie zagrał w ostatnim spotkaniu grupowym z Tottenhamem. Bawarczycy mieli już pewny awans, ale i tak wygrali 3-1.



Polak aż do finału zdobywał bramki w każdym spotkaniu, w którym grał. Nie udało się to tylko w tym najważniejszym spotkaniu, ale i tak jego średnia wygląda świetnie. 15 goli w dziewięciu meczach, co daje fenomenalną statystykę 1,67 gola na mecz.



"Lewy" nie pobił jednak osiągnięcia Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jest autorem największej liczby goli w jednym sezonie Ligi Mistrzów. W rozgrywkach 2013/14 zdobył 17 bramek. Rozegrał jednak dwa mecze więcej od Polaka.



Top 5 strzelców w rozgrywkach Ligi Mistrzów Piłkarz Gole Klub Robert Lewandowski 15 Bayern Monachium Eling Haaland 10 RB Salzburg/Borussia Dortmund Serge Gnabry 9 Bayern Monachium Memphis Depay 6 Olympique Lyon Zobacz pełną tabelę

MP