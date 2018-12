Liga Mistrzów: Robert Lewandowski bohaterem i ciężkie chwile Polaków

Robert Lewandowski rozegrał cały mecz i zdobył dwie bramki dla Bayernu Monachium w środowym spotkaniu z Ajaxem Amsterdam (3:3) w ostatniej kolejce fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Juventusie Turyn wystąpił z kolei bramkarz Wojciech Szczęsny.

Lewandowski trafił do siatki w 13. minucie oraz w 87. z rzutu karnego. Powiększył swój dorobek do ośmiu goli w tym sezonie - jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców - i do 53. w karierze w tych rozgrywkach, co daje mu szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów.

Bayern awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie E. Na szczycie tabeli grupy H uplasował się z kolei Juventus, mimo że w środę przegrał na wyjeździe z Young Boys Berno 1:2. Szczęsnego pokonał dwukrotnie Francuz Guillaume Hoarau - z rzutu karnego oraz strzałem zza "szesnastki".

We wtorek na europejskich boiskach zaprezentowało się pięciu polskich piłkarzy, ale żaden z nich nie miał powodów do zadowolenia - ich zespoły przegrały i odpadły z rozgrywek.

Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik weszli na boisko, odpowiednio, w 62. i 67. minucie wyjazdowego meczu Napoli z Liverpoolem. Milik miał znakomitą okazję w końcówce, ale jego strzał z bliska obronił bramkarz "The Reds" i ostatecznie wicemistrz Włoch przegrał 0:1 i zajął trzecie miejsce w grupie C. To oznacza, że wiosną wystąpi w 1/16 finału Ligi Europejskiej.

Nadzieję na udział w tych rozgrywkach miał także Lokomotiw Moskwa, którego piłkarzami są Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak. Obaj rozegrali cały mecz, ale ich zespół przegrał na wyjeździe z Schalke 04 Gelsenkirchen 0:1 i zakończył zmagania na ostatnim miejscu w grupie D.

Kamil Glik i jego AS Monaco nie miało już szans na opuszczenie ostatniej lokaty w grupie A, a na zakończenie fazy grupowej klub z Księstwa przegrał u siebie z Borussią Dortmund 0:2. Polak rozegrał cały mecz. W kadrze gości zabrakło zmagającego się z urazem kolana Łukasza Piszczka.

Występy Polaków w meczach 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:

środa, 12 grudnia

Ajax Amsterdam - Bayern Monachium (3:3)

Robert Lewandowski (napastnik Bayernu) - cały mecz, dwie bramki

Young Boys Berno - Juventus Turyn (2:1)

Wojciech Szczęsny (bramkarz Juventusu) - cały mecz

wtorek, 11 grudnia

Schalke 04 Gelsenkirchen - Lokomotiw Moskwa (1:0)



Grzegorz Krychowiak (pomocnik Lokomotiwu) - cały mecz



Maciej Rybus (obrońca Lokomotiwu) - cały mecz

AS Monaco - Borussia Dortmund (0:2)

Kamil Glik (obrońca Monaco) - cały mecz



Łukasz Piszczek (obrońca Borussii) - poza kadrą (kontuzja kolana)

Liverpool FC - SSC Napoli (1:0)

Arkadiusz Milik (napastnik Napoli) - od 67. minuty



Piotr Zieliński (pomocnik Napoli) - od 62. minuty