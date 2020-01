UEFA chce dodać cztery kolejne rundy spotkań do terminarza Ligi Mistrzów. Taka reforma może zostać wprowadzona już w 2024 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii. Synek legendy strzelił bramkę. Co za reakcja publiczności! Wideo INTERIA.TV

Dziennikarze "The Times" donoszą, że zespoły rywalizujące w Lidze Mistrzów będą musiały rozgrywać po cztery dodatkowe mecze. Pomysł jest już w zaawansowanej fazie.



Jak miałoby wyglądać to w praktyce? Jedną z możliwości jest podział na osiem lub sześć grup, w których grać będzie po sześć drużyn. Inną alternatywą jest powrót do podwójnej fazy grupowej.

Reklama

Z takiego rozwiązania mogą nie być zadowolone angielskie kluby, które już teraz rozgrywają naprawdę dużo meczów w sezonie.

Zdaniem brytyjskich dziennikarzy, rozwiązaniem tego problemu miałaby być rewolucja rozgrywek Carabao Cup. W takim wypadku w Pucharze Ligi Angielskiej grałyby tylko drużyny, które nie uczestniczą w Lidze Mistrzów.

Liga Mistrzów: wyniki, terminarz, strzelcy

Arkadiusz Grochot, WG