Bawarczycy nie mogli lepiej przywitać się z nowym sezonem Ligi Mistrzów. To już była 18. inauguracja, w której Bayern zwyciężył! Ta seria trwa od rozgrywek 2003/04.

Równocześnie mecz na Camp Nou był 23. z rzędu w Lidze Mistrzów, w którym monachijczycy zdobyli przynajmniej bramkę. To ich nowy rekord.



Na tym jednak nie koniec. Bawarczycy nie przegrali bowiem 19. kolejnego wyjazdowego spotkania w Lidze Mistrzów. Na tę serię składa się 15 zwycięstw i cztery remisy. Jest ona najdłuższa w historii Ligi Mistrzów. Poprzednią wyjazdową porażkę Bayern zanotował we wrześniu 2017 roku, przegrywając z PSG 0-3.



Dwie bramki dla gości zdobył Lewandowski. To już 18. pojedynek z rzędu we wszystkich rozgrywkach, w którym polski napastnik strzelił gola, co jest oczywiście jego klubowym rekordem. W Lidze Mistrzów ma już na koncie 75 trafień, ustępując tylko Cristianowi Ronaldowi (135) i Lionelowi Messiemu (120).



Prowadzenie dla podopiecznych Juliana Nagelsmanna uzyskał Thomas Müller. Dla Niemca była to już siódma bramka przeciwko Barcelonie. Müller nie jest tak skuteczny przeciwko żadnemu innemu rywalowi w w Lidze Mistrzów, a także żaden inny piłkarz nie trafiał częściej do siatki "Dumy Katalonii" w tych rozgrywkach.



Zdjęcie Od lewej: Robert Lewandowski, Thomas Müller i Maneul Neuer / Pedro Salado / Getty Images

