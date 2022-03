Liga Mistrzów. Real - PSG. Kto lepiej płaci? Kto lepiej zarabia?

W listopadzie 2017 roku Messi przedłużył kontrakt z Barceloną opiewający na astronomiczną kwotę 555 237 619 euro brutto za kolejne cztery lata gry. Umowa była oczywiście poufna. Dziennik "El Mundo" upublicznił ją w styczniu ubiegłego roku. Tytuł tekstu brzmiał: "Faraonowy kontrakt Messiego rujnuje Barcelonę". Wrażenie było ogromne. Klub z Camp Nou tonął już w długach wywołanych pandemią i życiem ponad stan poprzedniego prezesa Josepa Marii Bartomeu. Zespół grał słabiutko, ale jego gwiazdor wciąż pobierał z kasy 139 mln euro za sezon.

Nowy prezes Joan Laporta kilka miesięcy walczył o znalezienie sposobu, by Messi został na Camp Nou. Powtarzano, że jest wart każdych pieniędzy. W końcu Laporta musiał powiedzieć "pas", a zapłakany Argentyńczyk pożegnał klub, w którym się wychował od 13. roku życia. Zapytano go wtedy, czy nie myślał o tym, by grać w Barcelonie za darmo. Odparł, że nikt w klubie go o to nie prosił.

PSG dało Messiemu dwuletnią umowę z pensją 37,9 mln euro za sezon. Aby był najlepiej opłacanym piłkarzem w paryskim klubie. Neymar sprowadzony z Barcelony latem 2017 roku za rekordową kwotę 222 mln euro, pobiera z kasy 36,7 mln ero za sezon.

Razem z Brazylijczykiem do Paryża przybył młodziutki wtedy Kylian Mbappe wykupiony z Monaco. Jego pensja 25,1 mln euro - daje mu dziś dopiero trzecie miejsce na liście płac PSG. 23-letni Francuz jest teraz największą gwiazdą w światowej piłce. Rozstrzygnął pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt solową akcją w 94. minucie. Niedługo potem media podały, że katarscy właściciele paryskiego klubu zaoferowali mu kosmiczną pensję bliską miliona funtów tygodniowo. Byle przedłużył kontrakt, który kończy się w czerwcu.

Mbappe się waha. Wyrywa się do Madrytu. Od dzieciństwa marzył o grze w Realu. Dyrektor PSG Brazylijczyk Leonardo przyznał w jednym z wywiadów, że każdy francuski piłkarz chce grać za granicą. Liga francuska była za mała dla wszystkich największych: od Raymonda Kopy, przez Michela Platiniego, Zinedine’a Zidane’a, po Karima Benzemę. Mbappe myśli to samo. Że prawdziwą wielkość zapewni mu gra w Realu. Po raz pierwszy znalazł się w Ligue 1 klub zdolny opłacać największe gwiazdy.

Od 2011 roku PSG bije rekordy transferowe. Do tego oferuje piłkarzom wielkie gaże. Nie jest to łatwe, bo wartość ligi jest znacznie niższa niż w Anglii, a nawet Hiszpanii. Rząd Kataru utrzymujący klub z Paryża nie musi liczą się z wydatkami. Brazylijski stoper Marquinhos, czy włoski pomocnik Marco Verratti zarabiają po 14,4 mln euro za sezon. Argentyńczyk Angel di Maria pobiera z kasy 13,2 mln za sezon, Keylor Navas, Sergio Ramos i Gianluigi Donnarumma po 12 mln. Dwaj ostatni przyszli ostatniego lata razem z Messim. Byli symbolami Realu i Milanu, ale to paryski klub miał silniejsze argumenty. Ramos jest notorycznie kontuzjowany. Dzisiejszy rewanż z Realem w 1/8 finału Ligi Mistrzów obejrzy z trybun Santiago Bernabeu.

Sprowadzeni latem: obrońca Achraf Hakimi i pomocnik Georginio Wijnaldum zarabiają po 10 mln euro rocznie. W 27-osobowej kadrze klubu tylko dwóch nieznaczących piłkarzy otrzymuje pensję poniżej miliona. Trzeci bramkarz Sergio Rico pobiera rocznie 3 mln euro. Mauro Icardi i Leandro Paredes ponad 9 mln. Juan Bernat i Presnal Kimpembe powyżej 8 mln, Julian Draxler i Rafinha powyżej 7 mln.

Liga Mistrzów. Real - PSG. Kuriozalne zarobki Garetha Bale'a

Kuriozalna wydaje się sitka płac Realu Madryt. Gareth Bale, który miał być następcą Cristiano Ronaldo wynegocjował pensję 37 mln euro za sezon. I od 2018 roku głównie się leczy, a poza tym sprawia wrażenie, jakby kompletnie stracił serce do piłki. Kiedy awansował z Walią do Euro 2020, sfotografował się z transparentem: "Walia. Golf. Madryt". Kolejność dawała wiele do myślenia. Kibice Realu dostali dowód, że klub jest w jego hierarchii na ostatnim miejscu. Prezes Florentino Perez starał się Bale’a sprzedać, rok temu wypożyczył go do Tottenhamu skąd piłkarz latem wrócił. Gra w golfa i odbiera swoją fortunę.

Kibice Realu mają do Walijczyka ogromny żal. On wygrał dla nich Ligę Mistrzów aż cztery razy (2014, 2016, 2017, 2018). Co powiedzieć o kupionym za ponad 100 mln Edenie Hazardzie? Belg jak Mbappe marzył o Realu. Przez siedem lat był największą gwiazdą Chelsea. Zdobył dla niej 110 goli. Miał żelazne zdrowie, co się nagle skończyło po przeprowadzce do Madrytu latem 2019 roku. Do dziś strzelił dla Realu sześć bramek. I albo się leczy, albo wyciera ławkę. Zarabia 26 mln euro za sezon.

Za sukcesem Królewskich stoją dojrzałe gwiazdy, które zarabiają dobrze, ale nie nadzwyczajnie. Trzeci na liście płac jest David Alaba - latem porzucił Bayern Monachium. W Realu dostał roczną pensję 16,5 mln euro. I zastąpił Ramosa. Belgijski bramkarz Thibaut Courtois zarabia 15 mln, Toni Kroos i Luka Modrić po 14 mln. Dwaj ostatni są sercem drużyny. Tak jak Karim Benzema pobierający z kasy 10,6 mln euro. Tyle samo co Casemiro i Isco, nieco więcej od Jovicia, Mendy’ego (po 10) oraz Lucasa Vazqueza i Edera Militao (po 9).

Absurdów jest sporo. Zasłużony, ale nieprzydatny dziś prawie Marcelo otrzymuje 14 mln euro, tymczasem wschodząca gwiazda Vinicius Junior 3,5 mln. Kontrakt Brazylijczyka wygasa w 2025 roku, zapewne dopiero rok wcześniej jego agenci wynegocjują kilkukrotną podwyżkę. W tak samej sytuacji jest inny Brazylijczyk Rodrygo, choć on wnosi do drużyny mniej niż Vinicius.

Nacho, Carvajal, Asensio, Mariano Diaz zarabiają po 8,5 mln euro, nowy nabytek Eduardo Camavinga 7,2 mln za sezon. Federico Valverde, Dani Ceballos (po 3,2 mln), Jesus Vallejo (2 mln). Tylko Andrij Łunin ma pensję liczoną w setkach tysięcy.

Te kwoty dotyczą zarobków piłkarzy, a nie ich dochodów. Na liście najlepiej zarabiających graczy świata "Forbes" umieszcza Cristiano Ronaldo z dochodami 125 mln dol. Messi jest drugi (110 mln), trzeci Neymar 95 mln, czwarty Mbappe 43 mln, czwarty Mohamed Salah z Liverpoolu 41 mln, szósty Robert Lewandowski 35 mln. W szóstce jest więc aż trzech graczy PSG i nikogo z Realu Madryt.

Dariusz Wołowski

Liga Mistrzów - terminarz 1/8 finału

Rewanżowe mecze 1/8 finału w terminarzu Ligi Mistrzów podzielone zostały na dwa tygodnie. Na wtorki i środy zaplanowano po dwa spotkania.



mecze Ligi Mistrzów w środę 9 marca: Real - PSG, Manchester City - Sporting

mecze Ligi Mistrzów we wtorek 15 marca: Manchester United - Atletico, Ajax - Benfica

mecze Ligi Mistrzów w środę 16 marca: Lille - Chelsea, Juventus - Villarreal

Wszystkie mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów wg terminarza mają się rozpoczynać o godzinie 21.

