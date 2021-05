Chelsea Londyn pokonała 2-0 Real Madryt w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów. "Królewskim" nie pomógł powrót do wyjściowej jedenastki kapitana Sergio Ramosa i Edena Hazarda, niedawnego gwiazdora ze Stamford Bridge.

Liga Mistrzów

2021-05-05 21:00 | Stadion: Stamford Bridge | Arbiter: Daniele Orsato Chelsea Londyn Real Madryt 2 0 DO PRZERWY 1-0 T. Werner 28' M. Mount 85'

Od pierwszych minut obraz gry wyglądał tak, jak należało tego oczekiwać - przewaga optyczna Realu i przyczajona do szybkiego ataku Chelsea.

I to właśnie gospodarze jako pierwsi umieścili piłkę w siatce. Dynamiczne natarcie "The Blues" celnym strzałem w 18. minucie zakończył Timo Werner. Jego radość była jednak przedwczesna. Arbiter bramki nie uznał, słusznie dopatrując się pozycji spalonej.

Timo Werner zaczyna egzekucję

Dziesięć minut później nie było już jednak cienia wątpliwości. Po kolejnej akcji londyńczyków tuż przed Thibaultem Courtoisem znalazł się Kai Havertz - przeniósł piłkę nad bramkarzem, ale ta trafiła w poprzeczkę. Na taką okazję czyhał we właściwym miejscu Werner. Uderzył z metra głową i było 1-0!



W tym sezonie niemiecki napastnik był bezpośrednio zaangażowany w zdobycie aż 22 bramek swojego zespołu. Złożyło się na to 12 goli i 10 asyst. Ostatni gracz ze Stamford Bridge legitymujący się lepszymi statystykami to... Eden Hazard, dzisiaj zawodnik Realu. W cyklu 2018/19 zapracował na 21 bramek i 17 asyst.

W pierwszej odsłonie Chelsea miała też drugiego bohatera. Był nim stojący między słupkami Edouard Mendy, który w fantastycznym stylu wybronił dwa groźne strzały Karima Benzemy. Gdyby nie Senegalczyk, wybrańcy Thomasa Tuchela nie schodziliby na przerwę z prowadzeniem.

Wydawało się, że po zmianie stron Real przystąpi do szturmu, a tymczasem w niespełna kwadrans londyńczycy stworzyli sobie aż trzy okazje do podwyższenia prowadzenia. Najpierw po "główce" Havertza piłka trafiła w poprzeczkę. Potem oko w oko z Courtoisem stanął Mason Mount, ale przeniósł futbolówkę nad bramką. Belgijski golkiper w sytuacji sam na sam znalazł się jeszcze raz chwilę później (znowu Havertz) i tym razem okazał się górą.

Dla Zinedine'a Zidane'a to był jasny sygnał, że trzeba działać. Momentalnie dokonał podwójnej zmiany, wpuszczając na plac gry Federico Valverde i Marco Asensio. Roszady nie przyniosły jednak pożądanego efektu. Zamiast tego piłkarze z Madrytu stracili drugą bramkę.



Tak melduje się Christian Pulisic!

Asystę przy trafieniu na 2-0 zaliczył wprowadzony do gry w drugiej połowie Christian Pulisic, który na listę strzelców wpisał się w pierwszej konfrontacji obu zespołów na Santiago Bernabeu. Tym razem idealnie dograł spod linii końcowej do Mounta, a ten z kilku metrów tylko dopełnił formalności.



Angielskie ekipy powoli stają się dla Realu zmorą. "Królewscy" nie wygrali pięciu ostatnich potyczek na brytyjskiej ziemi, zdobywając w nich ledwie dwie bramki. Ostatnią drużyną Premier League, którą pokonali na jej terenie, był Liverpool jesienią 2014 roku. W fazie grupowej LM "The Reds" polegli wówczas 0-3.

"Królewscy" nigdy jeszcze nie święcili triumfu w starciu z Chelsea. Pięć prób i tyleż niepowodzeń. To ze środowego wieczoru najbardziej bolesne, bo zamykające bezpowrotnie wrota do wielkiego finału LM.



Chelsea Londyn - Real Madryt 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Werner (28.), 2-0 Mount (85.)

Pierwszy mecz: 1-1. Awans: Chelsea Londyn.



2 0 Chelsea Londyn Real Madryt Mendy Christensen Silva Rüdiger Azpilicueta Kanté Jorginho Chilwell Mount Werner Havertz Courtois Nacho Ramos Militão Mendy Kroos Casemiro Modrić Júnior Benzema Hazard SKŁADY Chelsea Londyn Real Madryt Edouard Mendy Thibaut Courtois 39′ 39′ Andreas Christensen 62′ 62′ . Nacho Thiago Silva 37′ 37′ Sergio Ramos Antonio Ruediger Eder Gabriel Militao 88′ 88′ Cesar Azpilicueta 63′ 63′ Ferland Mendy N'Golo Kanté 72′ 72′ Toni Kroos 14′ 14′ Luiz Frello Jorginho 76′ 76′ Casemiro Ben Chilwell Luka Modrić 85′ 85′ 88′ 88′ 89′ 89′ Mason Mount 63′ 63′ Vinicius Junior 28′ 28′ 68′ 68′ Timo Werner Karim Benzema 90′ 90′ Kai Havertz 89′ 89′ Eden Hazard REZERWOWI Kepa Arrizabalaga Revuelta Diego Altube Suárez Wilfredo Daniel Caballero Andrii Lunin 88′ 88′ Reece James Álvaro Odriozola Arzallus Kurt Happy Zouma Antonio Blanco Conde Marcos Alonso Silva Junior Marcelo Emerson Palmieri dos Santos Sergio Arribas Calvo Billy Gilmour 63′ 63′ 90′ 90′ Federico Valverde 68′ 68′ Christian Pulisic Miguel Gutiérrez Ortega 89′ 89′ Hakim Ziyech Alarcon Suarez Isco Tamy Abraham 63′ 63′ Marco Asensio Willemsen 90′ 90′ Olivier Giroud 76′ 76′ Rodrygo Silva de Goes Callum Hudson-Odoi 89′ 89′ Mariano Díaz Mejía

STATYSTYKI Chelsea Londyn Real Madryt 2 0 Posiadanie piłki 32,3% 67,7% Strzały 17 5 Strzały na bramkę 7 5 Rzuty rożne 1 3 Faule 18 12 Spalone 2 2

UKi



