Liga Mistrzów. Real Madryt zwolniony z kwarantanny

Rząd brytyjski zwolnił Real Madryt od dwutygodniowej kwarantanny, która obowiązuje przylatujących z Hiszpanii. To oznacza, że bez przeszkód odbędzie się 7 sierpnia mecz „Królewskich” z Manchesterem City w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Od niedzieli (26 lipca) wszyscy podróżni przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii z Hiszpanii są zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny. To efekt rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w Hiszpanii. Jednocześnie brytyjski resort spraw zagranicznych odradził podróże do Hiszpanii.

Z przymusowej izolacji zwolniony zostanie zespół Realu Madryt, dlatego rewanż z Manchesterem City odbędzie się na stadionie Etihad. Dzięki temu UEFA nie musi szukać alternatywnych rozwiązań. Wcześniej hiszpańskie media podawały, że w grę wchodzi rozegranie meczu w Portugalii - w Porto, Guimaraes lub Lizbonie.

Angielska drużyna wygrała w Hiszpanii 2:1, co stawia ją w korzystniejszej sytuacji przed spotkaniem w Manchesterze.

Triumfator dwumeczu w ćwierćfinale LM spotka się z lepszym z pary Olympique Lyon/Juventus Turyn.

Z powodu pandemii Champions League 2019/2020 zostanie dokończona w formule Final Eight. Oznacza to, że zrezygnowano w formuły "mecz i rewanż". O awansie będzie decydowało jedno spotkanie.

Miniturniej w Lizbonie odbędzie się w dniach 12-23 sierpnia. Od 12 do 15 rozegrane zostaną cztery ćwierćfinały, 18 i 19 to terminy półfinałów, a 23 wyłoniony będzie zdobywca Pucharu Europy.