W pierwszej serii gier fazy grupowej Ligi Mistrzów Real Madryt podejmuje Szachtar Donieck.

Liga Mistrzów

2020-10-21 18:55 | Stadion: Estadio Alfredo Di Stéfano | Arbiter: Srđan Jovanović Real Madryt Szachtar Donieck 2 3 DO PRZERWY 0-3 L. Modrić 54' Vinícius Júnior 59' Tetê 29' R. Varane 33' (samob.) M. Solomon 42'

Nieprawdopodobny przebieg pierwszej połowy meczu w Madrycie. "Królewscy", niekwestionowany faworyt, do przerwy przegrywali już 0-3. I zanosiło się na nie lada sensację!



Pierwszą bramkę gospodarze stracili po niespełna półgodzinie gry. Tete uderzył bez przyjęcia z 15 metrów i piłka wpadła tuż przy słupku. Cztery minuty później samobójcze trafienie zaliczył Varane. Sytuacja Realu stała się w tym momencie bardzo trudna.



Kiedy krótko przed przerwą Solomon przytomnym uderzeniem z pola karnego podwyższył prowadzenie Szachtara, wydawało się, że dla ekipy Zinedine'a Zidane'a to dzień zagłady.



Tymczasem po zmianie stron wystarczył niespełna kwadrans, by madrytczycy wrócili do gry. Sygnał do ataku dał Modrić, kapitalnym strzałem sprzed "szesnastki" umieszczając piłkę w samym okienku bramki gości. Pięć minut później kontaktowego gola zdobył Vinicius Junior.

W 64. minucie "Los Blancos" mogli otrzymać kolejny cios. Znakomicie w sytuacji sam na sam spisał się jednak Courtois. Zachował zimną krew do końca i wybronił uderzenie Tete.



Chwilę później plac gry opuścił reżyser gry Realu - Modrić. W jego miejsce pojawił się na murawie Kroos. Przejął odpowiedzialność za kreowanie akcji ofensywnych i wypracowanie przewagi w środkowej strefie boiska.

Niecały kwadrans przed końcem Tete po raz kolejny skierował piłkę do bramki "Królewskich". Arbiter tego trafienia jednak nie uznał. Zawodnik gości znajdował się bowiem na pozycji spalonej.



W samej końcówce spotkania doskonałą okazję na wyrównanie miał Marcelo, jednak w decydującym momencie... nie trafił w piłkę.





Real Madryt - Szachtar Donieck 2-3 - trwa II połowa

Bramki: 0-1 Tete (29.), 0-2 Varane (33. samobójcza), 0-3 Solomon (42), 2-3 Modrić (54), Vinicius Junior (59).



2 3 Real Madryt Szachtar Donieck Courtois Mendy Varane Militão Marcelo Valverde Modrić Casemiro Asensio Jović Rodrygo Trubin Dodô Bondar Khocholava Kornienko Tetê Marlos Antonio Solomon Maycon Dentinho SKŁADY Real Madryt Szachtar Donieck Thibaut Courtois Anatolii Trubin Ferland Mendy Domilson Cordeiro dos Santos 33′ (samob.) 33′ (samob.) Raphael Varane 83′ 83′ Valerii Bondar 87′ 87′ Eder Gabriel Militao Davit Khocholava Silva Junior Marcelo 8′ 8′ Viktor Kornienko Federico Valverde 29′ 29′ Mateus Cardoso Lemos Martins 54′ 54′ 70′ 70′ Luka Modrić . Marlos Casemiro Marcos Antonio Silva Santos 34′ 34′ Marco Asensio Willemsen 42′ 42′ 90′ 90′ Manor Solomon 59′ 59′ Luka Jović Maycon de Andrade Barberan 46′ 46′ Rodrygo Silva de Goes 86′ 86′ Bruno Ferreira Bonfim REZERWOWI Diego Altube Suárez Andrij Pjatow Andriy Lunin Oleksii Shevchenko . Nacho 90′ 90′ Vitor Eduardo da Silva Matos Alarcon Suarez Isco Mark Mampasi 70′ 70′ Toni Kroos Marcos Robson Cipriano Lucas Vázquez Iglesias Denys Shostak 46′ 46′ Karim Benzema 86′ 86′ Heorhii Sudakov 59′ 59′ 59′ 59′ Vinicius Junior Danylo Goncharuk Bohdan Viunnik

STATYSTYKI Real Madryt Szachtar Donieck 2 3 Posiadanie piłki 58,4% 41,6% Strzały 11 9 Strzały na bramkę 7 8 Rzuty rożne 6 1 Faule 11 7 Spalone 3 1

