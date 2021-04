Drużyny Thomasa Tuchela i Zinedine'a Zidane'a spotykały się pięć razy. Nigdy nie zwyciężyła ekipa prowadzona przez Francuza. Dodatkowo Chelsea pozostała niepokonana w meczach z Realem.

Mecz w półfinale Ligi Mistrzów zakończył się wynikiem 1-1. Żadnego z poprzednich czterech spotkań też nie wygrała drużyna Zidane'a. Trzy razy były remisy, a raz ze zwycięstwa mógł cieszyć się Tuchel.



Pierwszy raz Tuchel i Zidane spotkali się w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17. Niemiec prowadził wtedy Borussię Dortmund i dwa razy zremisował z Realem 2-2.

W rozgrywkach 2019/20 Tuchel był już trenerem Paris Saint-Germain. Również grał z "Królewskimi" w fazie grupowej. W pierwszym meczu PSG wygrało 3-0. W rewanżu znowu był remis 2-2.

Real nigdy nie wygrał z Chelsea

Teraz Zidane także nie zdołał przerwać niekorzystnej serii. Nie wygrał z Chelsea, co sprawia, że dodatkowo "The Blues" są niepokonani w rywalizacji z Realem w europejskich pucharach.



Przed dzisiejszym meczem, obie drużyny spotykały się trzy razy. Pierwszy raz Chelsea i Real grały ze sobą w 1971 roku w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. Mecz, po dogrywce, zakończył się remisem 1-1. Nie strzelano karnych. Spotkanie powtórzono. W drugim meczu angielski zespół zwyciężył 2-1.



W stawce trzeciej konfrontacji tych drużyn także było europejskie trofeum. W 1998 roku w Superpucharze Europy 1-0 wygrali "The Blues". Zwycięskiego gola zdobył Gustavo Poyet.



