RB Lipsk podejmuje Tottenham Hotspur w rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dołącz do relacji minuta po minucie!

Pierwsze spotkanie w Londynie niespodziewanie 1-0 wygrali piłkarze z Bundesligi. Zwycięską bramkę z karnego zdobył supersnajper Timo Werner.

Jeśli Jose Mourinho, menedżer Tottenhamu, miał jakiś plan na odwrócenie tej sytuacji, to bardzo szybko okazało się, że jest on nieaktualny. Goście rozpoczęli wtorkowy mecz z ustawieniu z trzema stoperami, po bokach grali Serge Aurier i Ryan Sessegnon, a za tak odpowiadali Lucas Moura, Dela Alli i Erik Lamela. Portugalczyk liczył, że da się jakoś zniwelować brak mających problemy zdrowotne Harry'ego Kane'a, Heung-min Sona czy Stevena Bergwijna.

"Koguty" rozpoczęły rewanżowy mecz odważniej niż u siebie, ale już w 10. minucie straciły gola. Prawym skrzydłem pognał Konrad Laimer, który podał do Wernera, ale strzał niemieckiego napastnika zablokował Eric Dier. Werner przejął jednak odbitą piłkę, wycofał do Marcela Sabitzera, który uderzył zza pola karnego - wracający do skłądu Gugo Lloris dotknął futbolówkę, ale ta i tak wpadła do siatki.

Po chwili Werner zdobył drugą bramkę, po centrze z lewej strony Angelina, ale był na pozycji spalonej i sędziowie nie uznali tego trafienia.

W 21. minucie było już jednak 2-0 dla Lipska.Werner zagrał daleką piłkę do Angelina, który przyjmując ją zostawił za sobą Auriera, a następnie dośrodkował na głowę Sabitzera. Austriak skierował piłkę przy pierwszym słupku, a Lloris nie zdołał jej zatrzymać.

Po stracie gola piłkarze Tottenhamu wyglądali, jakby stracili wiarę w końcowy sukces. Co prawda w 42. minucie Giovani Lo Celso oddał dość groźny strzał z narożnika pola karnego, który Peter Gulacsi z trudem sparował, ale to był jedyne celne uderzenie gości w pierwszej połowie.

Jeszcze w 45. minucie powstało zamieszanie w polu karnym "Kogutów", Dier wybijając piłkę trafił nią w Patrika Schicka i Lloris z trudem ją sparował.

W poprzednim sezonie Tottenham dotarł do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał z Liverpoolem.

