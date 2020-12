RB Lipsk po pełnym dramaturgii meczu pokonał 3-2 Manchester United w meczu 6. kolejki grupy H Ligi Mistrzów i zapewnił sobie awans do 1/8 finału. Gdy wydawało się, że przy wyniku 3-0 pojedynek jest rozstrzygnięty, „Czerwone Diabły” w ciągu dwóch minut strzeliły dwa gole i końcówka była niezwykle emocjonująca. Ten wynik oznacza, że drużyna z Wysp Brytyjskich znalazła się za burtą rozgrywek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Manchester United – PSG 1-3. Zobacz wszystkie bramki! INTERIA.TV

Przed ostatnią kolejką w trudniejszej sytuacji był zespół z Lipska. "Byki" miały na koncie 9 punktów, podobnie jak MU i PSG, ale zajmowały trzecie miejsce.

Reklama

Teoretycznie Niemcom, podobnie jak Anglikom, również mógł wystarczyć remis, ale do tego potrzebowali korzystnego scenariusza w drugim meczu, czyli porażki PSG z Istambulem Basaksehirem.



Gospodarze postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i mecz rozpoczął się dla nich fenomenalnie. Doskonałe podanie z prawej strony posłał Marcel Sabitzer, a nabiegający Angelino bez przyjęcia kropną piłkę kontrującym strzałem. David de Gea był bez szans, a gol w sporej mierze obciążał konto Aarona Wan-Bissaki, który zaspał w tej sytuacji.



Pięć minut później lewy obrońca "Byków" znów zapędził się w pole karne, otrzymując crossowe podanie ze środka pola. Podobnie przymierzył, też lewą nogą, ale sytuację miał dużo trudniejszą i z uderzeniem poradził sobie bramkarz.



Bardzo szybko swoją szansę wypracowali też Anglicy. Bardzo dobre podanie otrzymał Mason Greenwood, wbiegając w pole karne "złamał" akcję do lewej nogi, ale tym strzałem nie mógł zaskoczyć Petera Gulacsiego.



Niesamowite, ale w 13. minucie gospodarze prowadzili już 2-0! Obrońcy MU znów zachowali się nieporadnie we własnym polu karnym, z czego skwapliwie skorzystał Amadou Haidara. Reprezentant Mali zamykał akcję z prawej strony i po dośrodkowaniu mocnym strzałem z pola karnego trafił do siatki. Goście jeszcze reklamowali faul tzw. wyblok, ale arbiter szybko wskazał na środek.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!

W 17. min powinno być już 3-0, ale w sobie tylko znany sposób Emil Forsberg zmarnował nie sto, ale tysiącprocentową okazję! Niepilnowany miał piłkę na nodze na 11. metrze, ale uderzył bardzo nonszalancko zewnętrzną częścią prawej stopy i futbolówka nawet nie zmierzała w światło bramki.



Po dwóch kwadransach "Czerwone Diabły" wróciły z dalekiej podróży. Po błyskotliwie rozegranym rzucie rożnym, wycofaniu, a następnie wrzutce w pole karne trzeciego gola dla gospodarzy zdobył Willi Orban. Dłuższą chwilę trwała analiza, aż w końcu sędzia główny gestem ręki wskazał, że Węgier polsko-niemieckiego pochodzenia był na pozycji spalonej i gol został anulowany.



Zdominowani goście próbowali zdobyć gola kontaktowego, ale za każdym razem czegoś im brakowało w decydujących momentach. Inna sprawa, że okazji mieli jak na lekarstwo. W 39. min bardzo dobre podanie otrzymał Marcus Rashford, ale popełnił błąd w przyjęciu i piłka szybko została mu wyłuskana.



Tuż przed przerwą sędzia Antonio Mateu Lahoz przerwał grę, udał się w pobliże ławki MU i bardzo ekspresyjnie uspokajał trenera Ole Gunnara Solskjaera. W przerwie Norweg dokonał tylko jednej zmiany. Na boisko wszedł Donny van de Beek, a zszedł Alex Telles.