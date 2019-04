Manchester United zamierza współpracować z policją, by zidentyfikować fanów, którzy w rasistowski sposób obrażali Ashleya Younga. Obelgi pod adresem obrońcy „Czerwonych Diabłów” pojawiły się w mediach społecznościowych po porażce z FC Barceloną.

Zdjęcie Ashley Young (z lewej) w meczu z Barceloną bezskutecznie próbował powstrzymać Lionela Messiego /PAP/EPA/Enric Fontcuberta /PAP/EPA

Young był kapitanem Manchesteru United we wtorkowym meczu. Angielski klub przegrał 0-3 z Barceloną i to klub z Hiszpanii zagra w półfinale Ligi Mistrzów.

Po meczu Young stał się celem rasistowskich ataków na Twitterze. Jak donoszą brytyjskie media, Anglik został wręcz zbombardowany obraźliwymi wiadomościami.



Klub z Manchesteru zapowiedział, że jego reakcja będzie "tak mocna, jak to możliwe" i zgłosił już sytuację na policji. Klub nie potrafi znaleźć ludzi obrażających Younga w bazie kibiców kupujących karnety na Old Trafford, ale z obserwacji ich kont na Twitterze wynika, że są to fani "Czerwonych Diabłów".



Głos w sprawie Younga zabrała też organizacja Kick it Out, zajmująca się walką z dyskryminacją na stadionach. "Young to kolejny czarnoskóry piłkarz, który jest obiektem rasistowskich ataków na Twitterze. Znów można zadać Twitterowi pytanie - kiedy podejmie poważne kroki przeciwko dyskryminacji na swojej platformie?".



