Gospodarze objęli prowadzenie już w drugiej minucie. Zahavi wykorzystał fatalny błąd Fernanda Muslery. Doświadczony urugwajski bramkarz dostawszy piłkę od Marcao tak ją przyjmował, że odebrał mu futbolówkę napastnik PSV i strzelił do opuszczonej bramki.

Chwilę później mogło być 2-0 - z pola karnego uderzył Yorbe Vertessen, ale posłał piłkę minimalnie obok słupka.



Podopieczni Rogera Schmidta byli lepsi i udowodnili to w 35. minucie, kiedy ponownie na listę strzelców wpisał się Zahavi. Piłkarze PSV znowu wykorzystali błąd, tym razem Emrego Kilinca, który stracił piłkę w okolicach środka boiska, wyprowadzając zabójczą kontrę - na jej finiszu Noni Madueke zagrał z prawej strony do wbiegającego Izraelczyka, a ten trafił do siatki.

Reklama

Liga Mistrzów

2021-07-21 21:00 | Stadion: Philips Stadion | Arbiter: Alejandro José Hernández Hernández PSV Eindhoven Galatasaray Stambuł 5 1 DO PRZERWY 2-1 E. Zahavi 2',35',84' M. Götze 51',88' E. Kılınç 42'

Kilinc zrehabilitował się w 42. minucie. Z lewej strony dośrodkował Ömer Bayram, a niepilnowany pomocnik Galatasarayu uderzeniem głową pokonał Joëla Drommla.

W 51. minucie gospodarze znowu wygrywali różnicą dwóch goli. Zahavi popisał się świetną asystą "bez patrzenia" do wbiegającego w pole karne Maria Goetzego, a strzelec zwycięskiej bramki w finale mistrzostw świata 2014 pokonał Muslerę.



Piłkarze PSV dobili rywala w w końcówce. Najpierw w 84. minucie hat-tricka skompletował Zahavi, a cztery minuty później drugie trafienie w środowym meczu zaliczył Goetze.



Rewanż za tydzień w Stambule.



Zdjęcie Eran Zahavi strzela gola na 1-0 / PAP/EPA

5 1 PSV Eindhoven Galatasaray Stambuł Muslera Luyindama Nekadio Teixeira Öztürk Sekidika Turan Bayram Kılınç Kara Aktürkoğlu Babel Drommel Mwene Ramalho Boscagli Max van Ginkel Madueke Vertessen Sangaré Götze 2 Zahavi 3 SKŁADY PSV Eindhoven Galatasaray Stambuł Joël Drommel Fernando Muslera Phillipp Mwene 78′ 78′ Christian Luyindama Nekadio André Ramalho Silva 74′ 74′ Marcos do Nascimento Teixeira Olivier Maxime Boscagli 61′ 61′ Alpaslan Öztürk Philipp Max Jesse Tamunobaraboye Sekidika 62′ 62′ Wulfert Cornelius van Ginkel 61′ 61′ Arda Turan 76′ 76′ Chukwunonso Tristan Madueke Ömer Bayram 62′ 62′ Yorbe Vertessen 42′ 42′ 89′ 89′ Emre Kılınç Ibrahim Sangaré Aytaç Kara 51′, 88′ 51′, 88′ Mario Goetze 89′ 89′ Muhammed Kerem Aktürkoğlu 2′, 35′, 84′ 2′, 35′, 84′ 90′ 90′ Eran Zahavi 61′ 61′ Ryan Guno Babel REZERWOWI Vincent Müller Berk Balaban Armando Obispo Fatih Öztürk Fredrik Oppegård Işık Kaan Arslan Jordan Teze Valentine James Ozornwafor Nick Viergever 89′ 89′ Emre Taşdemir Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos Atalay Babacan Mohamed Amine Ihattaren 61′ 61′ Sofiane Feghouli 62′ 62′ David Petrus Wenceslaus Pröpper 61′ 61′ Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah 90′ 90′ Pablo Paulino Rosario 61′ 61′ Yunus Akgün 76′ 76′ Ryan Jared Thomas 89′ 89′ Radamel Falcao 62′ 62′ Cody Mathès Gakpo Ali Yavuz Kol Armindo Tué Na Bangna Barış Alper Yılmaz

STATYSTYKI PSV Eindhoven Galatasaray Stambuł 5 1 Posiadanie piłki 63,6% 36,4% Strzały 16 4 Strzały na bramkę 13 2 Rzuty rożne 4 4 Faule 15 14 Spalone 1 1

Zobacz wyniki drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów

Pawo