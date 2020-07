Liga Mistrzów. PSG nie ukrywa: Mbappe może nie zagrać w restarcie Champions League

To bardzo zła wiadomość nie tylko dla mistrza Francji, ale dla całej europejskiej piłki. Kontuzjowany w piątkowym finale piłkarskiego Pucharu Francji Kylian Mbappe z Paris St Germain doznał skręcenia kostki - poinformował klub. Nie wiadomo jeszcze, ile czasu będzie pauzował, ale jego występ w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo jest bardzo niepewny.

Kylian Mbappe to jedna z największych gwiazd światowej piłki.



Miniturniej w Lizbonie odbędzie się w dniach 12-23 sierpnia. Od 12 do 15 rozegrane zostaną cztery ćwierćfinały, 18 i 19 to terminy półfinałów, a 23 wyłoniony będzie zdobywca Pucharu Europy. Zrezygnowano z formuły "mecz i rewanż". O awansie będzie decydowało jedno spotkanie. PSG spotka się w ćwierćfinale z Atalantą Bergamo.

Dokładniejsza diagnoza stanu zdrowia 21-letniego Mbappe zostanie postawiona w ciągu 72 godzin po badaniach klinicznych. Napastnik reprezentacji Francji został w piątek sfaulowany przez Loica Perrina, za co kapitan Saint Etienne zobaczył czerwoną kartkę. Mecz wygrali paryżanie 1:0, a po spotkaniu wsparty na kulach Mbappe świętował z kolegami zdobycie Pucharu Francji.