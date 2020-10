Liga Mistrzów. PSG – Manchester United 1-2 w grupie H

PSG uległ Manchesterowi United 1-2 w pierwszej serii gier grupy H. Prowadzenie dał gościom z rzutu karnego Bruno Fernandes. Wyrównał samobójczym trafieniem Anthony Martial. W końcówce o triumfie podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera zadecydował Marcus Rashford.

2020-10-20 21:00 | Stadion: Parc des Princes | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz Paris Saint-Germain FC Manchester United 1 2 DO PRZERWY 0-1 A. Martial 55' (samob.) Bruno Fernandes 23' M. Rashford 87'

W Paryżu nie wspominano dobrze ekipy "Czerwonych Diabłów". Dwie edycje wcześniej MU niespodziewanie wyeliminował PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tym razem wyżej notowana ekipa, finalista z ubiegłego lata, miała pokazać rywalowi miejsce w szeregu.

Tymczasem na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem schodziła drużyna angielska. Bruno Fernandes do rzutu karnego, podyktowanego za faul na Martialu, podchodził dwukrotnie. Za pierwszym razem jego uderzenie obronił Navas, ale przed strzałem oderwał obie nogi od linii. Przy drugiej próbie Portugalczyka był już jednak bezradny.

Po przerwie znów na liście strzelców znalazł się piłkarz MU, tyle że stał się autorem bramki wyrównującej. Pechowcem okazał się Martial. Mógł zdobyć wcześniej dwa gole. A tymczasem po centrze z kornera nieszczęśliwie pokonał własnego golkipera.

Mecz z kompletem punktów kończyli jednak goście. Na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry w pole karne wpadł Rashford, uderzył bez zastanowienia i trafił idealnie przy słupku. Gospodarzom nie starczyło już czasu i sił, by zerwać się do skutecznego szturmu.



Zespół z Old Trafford miał prawo obawiać się paryżan. Do tego spotkania przystępowali oni bowiem z passą pięciu ligowych triumfów. Zdobyli w nich 16 bramek, stracili tylko jedną. We wtorkowy wieczór niewiele to jednak znaczyło. Z taką grą o kolejnym finale LM podopieczni Thomasa Tuchela nie powinni póki co mówić głośno...

PSG - Manchester United 1-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Bruno Fernandes (24. karny), 1-1 Martial (55. samobójcza), 1-2 Rashford (87).

1 2 Paris Saint-Germain FC Manchester United de Gea Tuanzebe Shaw Lindelöf McTominay Wan-Bissaka Fred Telles Fernandes Martial Rashford Navas Florenzi Diallo Kimpembe Kurzawa Herrera Gueye Pereira Di María Mbappé Neymar SKŁADY Paris Saint-Germain FC Manchester United Keylor Navas David de Gea 79′ 79′ Alessandro Florenzi 72′ 72′ Axel Tuanzebe Abdou Diallo Luke Shaw Presnel Kimpembe Victor Lindeloef 86′ 86′ Layvin Kurzawa 36′ 36′ Scott McTominay 79′ 79′ Ander Herrera Agüera Aaron Wan-Bissaka 46′ 46′ Idrissa Gana Gueye Frederico Rodrigues Santos 84′ 84′ Luis Helio Pereira Danilo 67′ 67′ Alex Nicolao Telles 86′ 86′ Angel Di Maria 23′ (k.) 23′ (k.) 88′ 88′ Bruno Miguel Borges Fernandes Kylian Mbappé 55′ (samob.) 55′ (samob.) 88′ 88′ Anthony Martial 34′ 34′ . Neymar 87′ 87′ Marcus Rashford REZERWOWI Alexandre Letellier Dean Henderson Sergio Rico Timothy Evans Fosu-Mensah 86′ 86′ Mitchel Bakker Brandon Williams 79′ 79′ Colin Dagba 88′ 88′ Daniel James Marquinhos Juan Mata Timothee Pembele Nemanja Matić Julian Draxler 67′ 67′ Paul Pogba Bandiougou Fadiga 88′ 88′ Donny van de Beek 79′ 79′ Alcantara Rafinha Odion Jude Ighalo Kays Ruiz-Atil Facundo Pellistri Rebollo 86′ 86′ Pablo Sarabia García 46′ 46′ 90′ 90′ Moise Bioty Kean

STATYSTYKI Paris Saint-Germain FC Manchester United 1 2 Posiadanie piłki 61,1% 38,9% Strzały 12 13 Strzały na bramkę 6 8 Rzuty rożne 11 8 Faule 9 14 Spalone 3 2

