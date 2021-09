Liga Mistrzów Liga Mistrzów. Mnóstwo hitów w tej kolejce i jeden mecz niezwykły Argentyńczyk opuścił dwa ostatnie mecze paryżan z powodu urazu, ale w poniedziałek wrócił do treningów. Mauricio Pochettino nie zdradził, czy jego rodak znajdzie się w wyjściowym składzie na wtorkowe spotkanie, które będzie rewanżem za półfinał Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu.

"Jest na bardzo dobrej drodze. Uważam, że będzie w kadrze na ten pojedynek, a o wyjściowej jedenastce jeszcze nie zdecydowałem" - stwierdził szkoleniowiec PSG.



Messi stanie naprzeciw Josepa Guardioli, trenera "Obywateli", z którym wywalczył 14 trofeów w Barcelonie w trakcie czterech lat, w tym dwa razy wygrywając Ligę Mistrzów.



Argentyńczyk po poprzednim sezonie odszedł z "Dumy Katalonii", gdzie skończył mu się kontrakt.



"To było zaskoczenie dla wszystkich (że Messi opuścił Barcelonę - przyp. red.). Wszyscy to jednak zaakceptowali" - mówił Guardiola, który z City zdobywa krajowe trofea, ale wciąż nie potrafi wywalczyć Ligi Mistrzów.



"Jeszcze nie dawno trudno było sobie wyobrazić taką sytuację, ale stało się. Jestem przekonany, że będzie szczęśliwy w Paryżu. Jego kariera jest wspaniała. Mam nadzieję, że zagra we wtorek z korzyścią dla meczu" - dodał.

PSG - Manchester City. Guardiola nie wie, jak zatrzymać trio z Paryża

Messi na razie pozostaje bez gola dla PSG, dla którego rozegrał trzy mecze.



"Mówimy o najlepszym piłkarzu na świecie, ale trzeba pamiętać, że to też jest człowiek jak my, który potrzebuje się zaadaptować w nowym klubie, a jego rodzina w nowym kraju i kulturze" - powiedział Pochettino.



34-letni Argentyńczyk ma tworzyć skuteczne trio w ataku paryżan razem z Neymarem i Kylienem Mbappe. Zaczęło ono mecz z FC Brugge w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów, ale tam ci piłkarze nie zachwycili i padł remis 1-1.



"Przy takiej jakości nie wiem, jak ich zatrzymać, są tacy dobrzy. Tak duża ilość talentu sprawia, że to jest bardzo trudne. Byli fantastycznym zespołem w zeszłym sezonie, a teraz mają jeszcze Messiego" - stwierdził Gaurdiola.



