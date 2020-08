Pięć tysięcy osób - w tym m.in. byli piłkarze, sponsorzy, oficjele, rodziny zawodników, przedstawiciele kibiców, dzieci z nizin społecznych - zostało zaproszonych na niedzielny wieczór na stadion Parc des Prices, by wspólnie oglądać finał Ligi Mistrzów między PSG a Bayernem Monachium. Początek meczu o 21. Transmisja w Polsat Sport Premium i na platformie IPLA.

Liczba zaproszonych gości wynika z obowiązujących w stolicy Francji obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa. 5000 osób to górny limit dla wydarzeń sportowych, a w takich kategoriach traktowana jest niedzielna uroczystość.

W samym Paryżu nie będzie zorganizowanych Stref Kibica, ale np. w okolicach Pól Elizejskich zostanie wprowadzony zakaz ruchu kołowego po to, by kibice mogli się gromadzić zachowując jednocześnie zasady dystansu społecznego. - Pola Elizejskie rezerwujemy dla ruchu pieszego, by ludzie mogli się zebrać i przestrzegać obowiązujących przepisów - ogłosił w sobotę prefekt paryskiej policji Didier Lallement.

Porządku i bezpieczeństwa w Paryżu w niedzielny wieczór będzie strzec około trzech tysięcy policjantów i żandarmów. - Chcemy, by wszystko przebiegało tak sprawnie, jak to tylko możliwe - podkreślił minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin.

Po wtorkowym awansie piłkarzy PSG do finału w centrum stolicy fani celebrowali sukces bez maseczek na twarzy i nie zachowując dystansu społecznego. Podczas interwencji policji doszło do niewielkich incydentów i starć z funkcjonariuszami.

W nagranym na wideo przesłaniu na finał trener Thomas Tuchel oraz piłkarze Thiago Silva i Angel di Maria zaapelowali do kibiców, by przestrzegali obostrzeń wynikających z możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, w tym zakrywali twarz maseczkami i zachowywali bezpieczny dystans.

"Niech niedziela będzie wielkim świętem, ale bezpiecznym i zdrowym" - podkreślił niemiecki szkoleniowiec, a Di Maria dodał: "Zakładajcie maseczki".

Klub Paris-Saint Germain, który w tym roku świętuje jubileusz 50-lecia powstania, po raz pierwszy awansował do finału rywalizacji o najbardziej prestiżowe trofeum piłkarskie w Europie. W niedzielę o godz. 21 w Lizbonie zmierzy się z Bayernem Monachium.

