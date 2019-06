Po trzyletnim panowaniu Realu Liga Mistrzów ponownie wróciła do Madrytu, ale tylko na finał. Dzisiaj wieczorem zagrają w nim Tottenham i Liverpool. Co dzieje się przed decydującym meczem tego sezonu? Śledź na żywo razem z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Juergen Klopp (Liverpool): Poprzedni finał niczego nas nie nauczył. Wideo © 2019 Associated Press

Salah, po niepowodzeniu przed rokiem, ma tylko jeden cel

Jerzy Dudek wskazuje faworyta

- Ważne jest nie tylko świetne przygotowanie, ale też pokora - uważa polski bramkarz, który zdobył ostatnią Ligę Mistrzów w barwach Liverpoolu, w 2005 roku. Ale Jerzy Dudek również przestrzega .

Komu kibicuje Stoch?

Najlepszy polski skoczek przed finałem Ligi Mistrzów. Zobacz, komu kibicuje.

Skład Tottenhamu

Skład Liverpoolu

Minuta ciszy pamięci Reyesa

Przypomnijmy, że przed meczem zostanie uczona pamięć Jose Antonia Reyesa , który dzisiaj tragicznie zginął.



Znakomite ukoronowanie najlepszej Ligi Mistrzów

Nikt się tego nie spodziewał, ale też nikt nie powinien żałować. Nieoczekiwany finał Tottenham - Liverpool, po cudownych - dosłownie - półfinałach, jest znakomitym ukoronowaniem Ligi Mistrzów, jakiej jeszcze nie było. I starciem gigantów - na boisku, ale też na ławce trenerskiej. Zapowiedź meczu przeczytasz tutaj .

"You’ll never walk alone" słychać dosłownie wszędzie

Kibice mają duży problem z biletami

Niesamowita atmosfera króluje dzisiaj w Madrycie przed angielskim finałem Ligi Mistrzów, w którym Tottenham zmierzy się z Liverpoolem. Na kilka godzin przed meczem kibice "The Reds" zajęli jeden z placów hiszpańskiej stolicy i zaśpiewali swój hymn "You’ll never walk alone". Jest też duży problem z fałszywymi biletami

"Pochettino dokonał czegoś wielkiego"

- Od kiedy Pochettino przyszedł dom klubu w 2014 roku, dokonał czegoś wielkiego - mówi o swoim trenerze Harry Kane, lider Tottenhamu. Zobacz, co Pochettino powiedział przed finałem.