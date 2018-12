W poniedziałek w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie poznamy pary 1/8 finału Ligi Mistrzów. W walce o ćwierćfinał na pewno dojdzie do szlagierów i na pewno będzie bardzo ciekawie. W rywalizacji o tytuł pozostało trzech Polaków: Łukasz Piszczek, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Początek ceremonii o godzinie 12:00.

W fazie pucharowej Ligi Mistrzów znalazły się aż cztery angielskie ekipy oraz po trzy hiszpańskie i niemieckie. Tylko dwie - po odpadnięciu Interu Mediolan i SSC Napoli - pozostały Włochom. Dwie ekipy wiosną obserwować będą Francuzi. Po jednym przedstawicielu w walce o trofeum pozostało z Holandii i Portugalii.



Podczas losowania obowiązują dwie kluczowe zasady - nie mogą na siebie trafić drużyny z tego samego kraju oraz nie mogą rywalizować o ćwierćfinał ekipy, które mierzyły się w fazie grupowej tegorocznych rozgrywek. W efekcie możliwe już w walce o ćwierćfinał są pojedynki FC Barcelona - Liverpool FC, Bayern Monachium - Atletico Madryt, Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur czy Real Madryt - Manchester United.



O triumf w sezonie 2018/2019 Ligi Mistrzów grają broniący trofeum Real Madryt, finalista poprzedniej edycji Liverpool FC, a także pokonane przed rokiem w półfinałach Bayern Monachium i AS Roma. Co ciekawe, w grze o triumf mamy po dwie ekipy z Madrytu i Manchesteru.



Z Polaków, którzy będą wiosną rywalizować w LM, mamy raptem trzech reprezentantów. Łukasza Piszczka (Borussia Dortmund), Roberta Lewandowskiego (Bayern Monachium) oraz Wojciecha Szczęsnego (Juventus Turyn). "Lewy" po fazie grupowej jest liderem strzelców w LM, w sześciu meczach nasz snajper uzyskał aż osiem trafień. Co ciekawe, jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, by po triumf w LM sięgnął polski piłkarz z pola.



Dokonali tego tylko bramkarze - Jerzy Dudek (Liverpool FC) oraz Tomasz Kuszczak (Manchester United). Piszczek i Lewandowski byli blisko szczęścia w 2012 roku, gdy ich Borussia Dortmund w finale uległa 1-2 Bayernowi Monachium.

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2018/2019 odbędą się 12-13 oraz 19-20 lutego, a rewanże 5-6 i 12-13 marca.



Koszyki przed losowaniem fazy pucharowej Ligi Mistrzów:

Drużyny rozstawione:

Borussia Dortmund (Niemcy)

FC Barcelona (Hiszpania)



Paris Saint-Germain (Francja)



FC Porto (Portugalia)



Bayern Monachium (Niemcy)

Manchester City (Anglia)



Real Madryt (Hiszpania)



Juventus Turyn (Włochy)





Drużyny nierozstawione:



Atletico Madryt (Hiszpania)

Tottenham Hotspur (Anglia)

Liverpool FC (Anglia)

Schalke 04 Gelsenkirchen (Niemcy)

Ajax Amsterdam (Holandia)

Olympique Lyon (Francja)

AS Roma (Włochy)

Manchester United (Anglia)