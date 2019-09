Około stu kibiców Lille zostało zatrzymanych przez policję w Amsterdamie kilka godzin przed meczem francuskiego zespołu z Ajaksem w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Przyjezdni dopuszczali się aktów przemocy, wandalizmu i odpalali materiały pirotechniczne.

Część ze zgromadzonych na widok policji rzuciła się do ucieczki. Niektórzy wbiegli na tory metra na stacji w pobliżu stadionu, co doprowadziło do wstrzymania ruchu pociągów.

Spotkanie pierwszej kolejki zaplanowano na godzinę 21. W drugim meczu grupy H Chelsea zagra w Londynie z Valencią.