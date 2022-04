Liga Mistrzów. Półfinał Manchester City - Real zagraża "Lewemu". Dwa powody

Już wiadomo, że Robert Lewandowski nie wygra drugi raz w swojej karierze Ligi Mistrzów, bo jego Bayern Monachium w ćwierćfinale został wyeliminowany przez Villarreal . Polak wciąż jednak ma szansę na indywidualne wyróżnienie, bo ciągle prowadzi w klasyfikacji strzelców za ten sezon LM.

Liga Mistrzów. Lewandowski wciąż liderem klasyfikacji strzelców LM

Robert Lewandowski w swoich 10 meczach Ligi Mistrzów 2021/2022 strzelił 13 goli. Cztery bramki wbił w dwumeczu z Benfiką, po trzy z Dynamem Kijów i RB Salzburg, dwie Barcelonie i jedną Villarreal.

Karim Benzema ma jednego gola mniej, ale także zagrał w jednym spotkaniu mniej. Na jego dorobek składają się: cztery gole w meczach z Chelsea Londyn, po trzy z PSG i Szachtarem Donieck oraz dwa z Sheriffem Tyraspol.

Karim Benzema - w przeciwieństwie do Polaka - może jednak poprawić swój dorobek, bo czeka go jeszcze co najmniej dwumecz z Manchesterem City w półfinale Ligi Mistrzów.

Biorąc pod uwagę formę Francuza, to wygrana Lewandowskiego w klasyfikacji stoi pod dużym znakiem zapytania.

Karim Benzema w ostatnich ośmiu spotkaniach La Liga zdobył osiem bramek i poprowadził Real do mistrzostwa Hiszpanii. Zresztą w Madrycie mają nadzieję, że będzie to tylko dodatek do wygranej w Lidze Mistrzów.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów: Benzema goni Lewandowskiego

Lewandowski i Benzema walczą jednak nie tylko o wygranie klasyfikacji strzelców w tym sezonie, ale rywalizują także w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów wszech czasów. Obecnie Polak jest na trzecim miejscu z 86 bramkami, ale Francuz chciałby zrzucić go z podium, bo na koncie ma 83 gole. Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Cristiano Ronaldo (140), a drugie Lionel Messi (125).

Cristiano Ronaldo - 140 goli, Leo Messi - 125 goli, Robert Lewandowski - 86 goli, Karim Benzema - 83 gole.

Rywalizacja Lewandowskiego i Benzemy wychodzi także poza Ligę Mistrzów. Co prawda nie mamy jeszcze połowy roku, ale niewykluczone, że obaj zawodnicy znów będą jednymi z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki, a w tej sytuacji wygranie klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów lub wygranie tych rozgrywek, będzie mocnym argumentem w głosowaniu organizowanym przez France Football.

Manchester City - Real Madryt. Gdzie i kiedy oglądać transmisję meczu?

Kiedy odbędzie się mecz Manchester City - Real Madryt? Pierwszy półfinał Ligi Mistrzów we wtorek o godz. 21.

Transmisja tv meczu Manchester City - Real w Polsacie Sport Premium, transmisja internetowa (online livestream) na Polsat Box Go.

Relacja "na żywo" z meczu City - Real na Sport.Interia.pl.

PJ