Przed Dynamem Kijów ostatni mecz Ligi Mistrzów w tym sezonie - zespół ze stolicy Ukrainy zmierzy się w Lizbonie z tamtejszą Benficą. W składzie "Biało-Niebieskich" zabraknie jednak Tomasza Kędziory.

Liga Mistrzów. COVID-19 powodem nieobecności Tomasza Kędziory?

Można by pomyśleć, że skoro Dynamo gra w LM już zupełnie o nic, to trener Mircea Lucescu postanowił po prostu dać Kędziorze odpocząć. Jak jednak informuje portal dynamo.kiev.ua, powodem ma być to, iż zawodnik zakaził się koronawirusem i musi przejść obowiązkową kwarantannę.



W związku z tym gracz nie będzie mógł pomóc swojemu klubowi ani w meczu z portugalskim rywalem, ani w spotkaniu ligowym z Zorią Ługańsk - ostatnim starciu Dynama w lidze przed zimową przerwą, trwającą aż do końca lutego.



Co jednak istotne, informacja dotycząca zachorowania przez Kędziorę na COVID-19 jest na razie wciąż nieoficjalna - sam klub Polaka nie odniósł się na razie do tej sytuacji.



Liga Mistrzów. Benfica - Dynamo bez Tomasza Kędziory

Spotkanie Benfica - Dynamo rozpocznie się 8 grudnia dokładnie o 21.00. Dynamo nawet w przypadku wygranej, po jednym remisie i serii czterech porażek, nie ma już żadnych szans nawet na Ligę Europy.



Kędziorę na prawej obronie zastąpi najprawdopodobniej ktoś z dwójki Ołeksandr Tymczyk - Ołeksandr Karawajew.



PaCze



