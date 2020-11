Przed nami kolejne wielkie emocje w rozgrywkach fazy grupowej Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór czekają już nas mecze 3. kolejki zmagań. W grupach od A do D nie brakuje ciekawie zapowiadających się starć oraz szlagierów. Poniżej przedstawiamy plan transmisji wszystkich spotkań.

Smakoszy piłkarskiego rzemiosła na najwyższym poziomie czeka kolejny raz prawdziwa uczta. Wszystkie mecze oczywiście będą do obejrzenia na naszych kanałach Polsat Sport Premium, ale wybrać to jedno, konkretne starcie będzie niezmiernie trudno, ponieważ wszystkie konfrontacje zapowiadają się pasjonująco.

Jako pierwsi na murawę wybiegną we wschodniej części Europy, a więc na Ukrainie oraz w Rosji. Lokomotiw Moskwa zagra z Atletico Madryt, a Szachtar zmierzy się z Borussią Monchengladbach i będzie to zarazem starcie lidera z wiceliderem grupy B. Jest to o tyle zaskakujące, że w tej samej grupie znajdują się dwie potęgi w postaci Interu Mediolan oraz Realu Madryt.



I to właśnie na Estadio Santiago Bernabeu dojdzie do szlagieru Ligi Mistrzów. Oba zespoły koniecznie potrzebują zwycięstwa, aby jak najszybciej zadomowić się na dwóch pierwszych lokatach. Brak wygranej którejś z ekip mocno skomplikuje sytuację w kontekście awansu do fazy pucharowej. Wydaje się, że w takim meczu remis nie zadowoli nikogo, a to jedynie dodaje smaczku tej rywalizacji.

Ciekawie będzie także w innych meczach. Bayern Monachium postara się odnieść trzecie zwycięstwo i uczynić kolejny krok w stronę szybkiego wyjścia z grupy. Wtorkowym rywalem Bawarczyków będzie ekipa z Salzburga. Przekonamy się, czy w meczu wystąpi Robert Lewandowski, który w ostatnim spotkaniu Bundesligi znalazł się poza kadrą meczową. Polak, który w poprzedniej edycji Champions League był królem strzelców, wciąż czeka na premierowe trafienie w obecnych rozgrywkach.

Warto także wspomnieć o meczu Atalanty z Liverpoolem. Obie drużyny słyną z widowiskowej i bardzo ofensywnej gry. Włoski team to rewelacja poprzedniego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że także i teraz zespół z Bergamo nie zamierza kończyć zmagań w Lidze Mistrzów na fazie grupowej. Przedstawiciel Serie A po dwóch kolejkach ma cztery punkty i we wtorek zmierzy się z "The Reds", którzy mają komplet "oczek" i nie stracili jeszcze nawet gola. Zachowanie czystego konta przeciwko takiej drużynie jak Atalanta będzie nie lada wyzwaniem dla podopiecznych Jurgena Kloppa.

Plan transmisji wtorkowych spotkań Ligi Mistrzów:

Szachtar Donieck - Borussia Monchengladbach godz. 18:15 (Polsat Sport Premium 2)



Lokomotiw Moskwa - Atletico Madryt godz. 18:45 (Polsat Sport Premium 1)

Atalanta - Liverpool FC godz. 20:15 (Polsat Sport Premium 3)



FC Porto - Olympique Marsylia godz. 20:15 (Polsat Sport Premium 6)



Manchester City - Olympiakos godz. 20:15 (Polsat Sport Premium 4)



Midtjylland - Ajax godz. 20:15 (Polsat Sport Premium 5)



Real Madryt - Inter Mediolan godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 2)



Salzburg - Bayern Monachium godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1)

