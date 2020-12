W piłkarskiej Lidze Mistrzów już sześć drużyn ma zapewniony awans do 1/8 finału. We wtorek może go wywalczyć pięć kolejnych drużyn. To Atletico Madryt, Borussia Moenchengladbach, Real Madryt, FC Porto i FC Liverpool. Transmisje wszystkich meczów na kanałach Polsatu Sport Premium.

W wieczornych meczach nie wystąpią Grzegorz Krychowiak i Robert Lewandowski. Pierwszy jest zakażony koronawirusem, drugi odpoczywa, bo jego drużyna jest już pewna gry w kolejnej fazie.

Plan transmisji wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Grupa A

Lokomotiw Moskwa - FC Salzburg (godz. 18:50, Polsat Sport Premium 1)

Atletico Madryt - FC Bayern Monachium (godz. 20:50, Polsat Sport Premium 2)

Grupa B

Szachtar Donieck - Real Madryt CF (godz. 18:15, Polsat Sport Premium 2)

Borussia Moenchengladbach - Inter Mediolan (godz. 20:15, Polsat Sport Premium 3)

Grupa C

FC Porto - Manchester City (godz. 20:15, Polsat Sport Premium 4)

Olympique Marsylia - Olympiakos Pireus (godz. 20:15, Polsat Sport Premium 5)

Grupa D

Atalanta Bergamo - FC Midtjylland (godz. 20:15, Polsat Sport Premium 6)

Liverpool FC - AFC Ajax (godz. 20:50, Polsat Sport Premium 1)



Przedmeczowe studio rozpocznie pracę o godzinie 17:00 w Polsacie Sport Premium 1.

WŁ, Polsat Sport