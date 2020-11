Środa 4 listopada to kontynuacja piłkarskich zmagań w Lidze Mistrzów. Przed nami rywalizacja w grupach od E do H. Zobaczymy m.in. starcie Barcelony z Dynamo Kijów. W barwach gości nie powinno zabraknąć Tomasza Kędziory. Wszystkie mecze do obejrzenia na kanałach Polsat Sport Premium. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan transmisji.

Nasze studio Ligi Mistrzów rozpocznie się już o godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1. Pierwsze dwa mecze zaplanowano tradycyjnie na godz. 18:55. W Rosji ekipa Zenita zmierzy się z Lazio, natomiast w Turcji piłkarze Basaksehir podejmą Manchester United. W obu przypadkach faworytami są przyjezdni, którzy liderują w swoich grupach.

Jedno z ciekawiej zapowiadających się starć odbędzie się w Lipsku, gdzie gospodarze zagrają z Paris Saint-Germain. Oba zespoły po dwóch rozegranych kolejkach mają na swoim koncie trzy punkty i bezpośrednia konfrontacja może przybliżyć jednych lub drugich do wyjścia z grupy. Warto zaznaczyć, że będzie to starcie dwóch drużyn, które "skrzyżowały ze sobą rękawice" w półfinale poprzedniej edycji Champions League. Wówczas paryżanie nie pozostawili złudzeń rywalom i wygrali 3:0, awansując do wielkiego finału. Czy niemieckim piłkarzom uda się zrewanżować?

Miejmy nadzieję, że w środowych starciach nie zabraknie także polskich akcentów. Ciężkie zadanie czeka Tomasza Kędziorę i jego Dynamo Kijów. Rywalem ukraińskiego zespołu będzie FC Barcelona. W bramce Juventusu powinien pojawić się Wojciech Szczęsny, który zagra na Węgrzech z Ferencvaros, natomiast przekonamy się czy na boisko wybiegną Łukasz Piszczek w barwach Borussi Dortmund, która zagra na wyjeździe z Club Brugge oraz Szymon Czyż, który w poprzedniej kolejce zadebiutował w tych elitarnych rozgrywkach w barwach Lazio.

Na koniec warto podkreślić, że we wtorkowych meczach Ligi Mistrzów padło aż 35 goli, co dało średnią ponad czterech bramek na spotkanie! Przekonamy się czy w środowych konfrontacjach doczekamy się podobnej liczby trafień.

Plan transmisji środowych spotkań Ligi Mistrzów:

Zenit Sankt Petersburg - SS Lazio godz. 18:15 (Polsat Sport Premium 2)



Istambuł Basaksehir - Manchester United godz. 18:45 (Polsat Sport Premium 1)



Club Brugge - Borussia Dortmund godz. 20:15 (Polsat Sport Premium 3)



Ferencvaros - Juventus FC godz. 20:15 (Polsat Sport Premium 4)



Chelsea - Stade Rennais godz. 20:15 (Polsat Sport Premium 5)



Sevilla - FK Krasnodar godz. 20:15 (Polsat Sport Premium 6)



FC Barcelona - Dynamo Kijów godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1)



RB Lipsk - Paris Saint-Germain godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 2)

