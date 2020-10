Sympatyków futbolu na najwyższym poziomie czekają nie lada emocje. W środowy wieczór zostanie rozegranych osiem meczów 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się starcie Juventusu z FC Barcelona. Czy Katalończycy w końcu odzyskają dawny blask? Niezwykle interesująco powinno być również w Dortmundzie i Manchesterze. Transmisje wszystkich spotkań Ligi Mistrzów w kanałach Polsat Sport Premium.

Najbardziej wyczekiwanym starciem 2. kolejki obecnej edycji Champions League jest spotkanie pomiędzy Juventusem Cristiano Ronaldo a Barceloną Lionela Messiego. Z powodu zakażenia koronawirusem nie zobaczymy jednak na murawie Portugalczyka. 35-latek po raz kolejny otrzymał pozytywny wynik testu i spotkanie obejrzy w domowym zaciszu. To jednak nie oznacza, że zabraknie emocji. Obie ekipy wygrały swoje pierwsze mecze w Lidze Mistrzów, jednak ich forma jest daleka od ideału. Czy Messi wykorzysta brak największej gwiazdy Starej Damy i poprowadzi "Dumę Katalonii" do triumfu? To spotkanie o 20:50 w Polsacie Sport Premium 1.

Z kolei premierowe zwycięstwo w obecnej edycji będzie chciała odnieść Borussia Dortmund. Zespół, w którym na co dzień występuje Łukasz Piszczek, przegrał niespodziewanie przed tygodniem z SS Lazio 1-3. Czy w starciu z mistrzami Rosji zespół Luceina Favre'a wróci na właściwe tory? Transmisja tego spotkania w Polsacie Sport Premium 3. Początek o 20:15.

Spotkania z wypiekami na twarzy wyczekują również kibice "Czerwonych Diabłów". Ich drużyna na inaugurację rozgrywek pokonała finalistów poprzedniej edycji Paris Saint-Germain 2-1. Gola na wagę trzech punktów dał Manchesterowi United Marcus Rashford. Czy poprowadzi swój zespół do triumfu nad RB Lipsk? Niemcy z pewnością nie odpuszczą i po triumfie nad Basaksehirem będą chcieli sprawić niespodziankę na Old Trafford. Ten mecz od 20:50 w Polsacie Sport Premium 2.

Ponadto w pozostałych meczach Ligi Mistrzów czekają nas następujące potyczki: FK Krasnodar - Chelsea FC, Istanbul Basaksehir - Paris Saint-Germain, Club Brugge KV - SS Lazio, 15 Ferencvaros TC - Dynamo Kijów, 15 Sevilla FC - Stade Rennais FC.

Środa, 28 października

