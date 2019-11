​W środowym meczu Ligi Mistrzów Napoli zremisowało z Liverpoolem 1-1, co - mając na uwadze kryzys panujący we włoskiej drużynie oraz klasę rywala - trzeba uznać za spory sukces. W spotkaniu nie mógł wystąpić Arkadiusz Milik, który wciąż nie doszedł do pełni sił po urazie mięśni brzucha. Na murawie pojawił się za to Piotr Zieliński, który rozegrał 85 minut. Jak oceniły go włoskie media?

Polak nie miał łatwego zadania w starciu z triumfatorem poprzedniej edycji Champions League. Musiał zmierzyć się z silną, dobrze wyszkoloną technicznie i agresywnie atakującą drugą linią Liverpoolu złożoną z: Jamesa Milnera, Fabinha oraz Jordana Hendersona.

Dodatkowo, to Anglicy częściej utrzymywali się przy piłce i byli stroną dominującą. Wobec tego boiskowe poczynania Zielińskiego często musiały sprowadzać się do mądrego przesuwania i prób odbioru piłki.

Włosi docenili zaangażowanie polskiego pomocnika w grę całej drużyny i to, w jaki sposób zaprezentował się na tle Liverpoolu.

Dziennikarze "Corriere della Sera" wystawili Zielińskiemu notę 6,5 w 10 punktowej skali. Tylko trzech zawodników Napoli zostało docenionych bardziej, otrzymując "siódemki". Byli to: Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo oraz Dries Mertens.

- Jest na boisku, nawet gdy nie rzuca się w oczy. Siła i osobowość, zwłaszcza w drugiej połowie, gdy doszło do bitwy - opisywali występ Polaka przedstawiciele "Corriere della Sera".

Co ciekawe, włoski oddział Eurosportu wyróżnił Zielińskiego za występ w pierwszej odsłonie spotkania, dając mu taką samą notę - 6,5.

- Z taktycznego punktu widzenia był jednym z piłkarzy, którzy robili różnicę w czasie pierwszej połowy - czytamy na stronie internetowej znanej stacji telewizyjnej.

W czasie trwania spotkania oceny poszczególnym zawodnikom mogli wystawiać także czytelnicy Interii. W ich głosowaniu Zieliński został uznany drugim najlepszym zawodnikiem spotkania, otrzymując notę 4,5 w sześciopunktowej skali (podobnie jak Alex Oxlade-Chamberlain). Minimalnie lepszy był tylko golkiper Liverpoolu Alisson Becker.

TB

