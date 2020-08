Piłkarze Bayernu Monachium nie kryją zdziwienia półfinałowym rywalem w Lidze Mistrzów. - Jak wszyscy byliśmy zaskoczeni, że Olympique Lyon uporał się z Manchesterem City - przyznał Jerome Boateng.

Bayern, z Robertem Lewandowskim w składzie, w piątek rozprawił się 8-2 z Barceloną w ćwierćfinale i musiał do sobotniego wieczora czekać na kolejnego rywala w lizbońskim turnieju. Będzie nim Olympique Lyon, który sprawił niespodziankę, pokonując uchodzący za faworyta Manchester City 3-1.

"Wiedzieliśmy, że w półfinale trafimy na silnego rywala, bo Lyon pokazał już swój potencjał eliminując Juventus Turyn, ale - jak wszyscy - byliśmy jednak zaskoczeni wynikiem" - powiedział Boateng na telekonferencji prasowej.



Prawie 32-letni obrońca zaznaczył przy tym, że niezależnie, kto będzie rywalem, celem mistrza Niemiec jest finał Champions League.



"Z takim nastawieniem przyjechaliśmy tutaj. Kolejni przeciwnicy są sprawą drugorzędną" - nadmienił.



Jak wskazał, wysoka wygrana z Barceloną dała jemu i kolegom "kolejnego kopa".



"Mimo to stąpamy twardo po ziemi. Z rozmiarów zwycięstwa nad Barceloną nie kupimy wygranej w półfinale. W środę będzie nowe rozdanie, inny mecz, ale nasz cel jest niezmienny" - tłumaczył były reprezentant Niemiec.



Boateng nie ma wątpliwości, że duży wkład w obecną siłę i dyspozycję bawarskiej drużyny ma trener Hansi Flick.



"Cały zespół korzysta z jego przejrzystej taktyki, prostego podejścia do futbolu. Bayern jest wielkim wygranym, że ma takiego szkoleniowca" - podsumował Boateng.



Półfinał Bayernu z Olympique Lyon w środę. We wtorek w innym niemiecko-francuskim pojedynku RB Lipsk spotka się z Paris Saint-Germain.

Terminarz 1/2 finału Ligi Mistrzów